UILTUCS TN-AA/SÜDTIROL – DIRETTIVO * LARGHER, « RUSSIA-UCRAINA, SOLO CON LA COOPERAZIONE SI PUÒ CERCARE DI IMPEDIRE CHE GLI EVENTI CATASTROFICI CI TRAVOLGANO »

11.02 - martedì 15 marzo 2022

Ieri presso il Centro per la Cooperazione Internazionale, a Trento, si è tenuto il Consiglio Direttivo della UILTuCS del Trentino-Alto Adige/Südtirol, uno degli ultimi prima del congresso regionale che si svolgerà il 1° giugno. Il Consiglio Direttivo ha constatato il buono stato di salute e la crescita della categoria. Così il Segretario Largher in merito: “nonostante due anni su quattro del mio mandato come segretario si siano svolti durante la pandemia la nostra organizzazione sindacale si è consolidata ed è cresciuta. 14 operatori e 6 sedi su tutto il territorio regionale con la previsione di poter crescere ancora a vantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno trovare nella UILTuCS la loro casa.”

All’apertura dei lavori è intervenuta la dott.ssa Chiara Seghele, responsabile dell’Associazione Osservatorio Balcani e Caucaso transeuropa, che ha presentato il lavoro del Centro è le sue articolazione spiegando i campi di azione dello stesso e l’enorme lavoro fatto negli ultimi anni sia in ricerca e che in formazione con scarse risorse, riuscendo comunque a collaborare con istituzioni internazionali.

Sul perché effettuare il Direttivo presso il Centro per la Cooperazione internazionale così interviene il Segretario Largher: “Abbiamo chiesto al Centro i suoi spazi, e al dottor Giorgio Comai -quale esperto d’area- di intervenire durante il nostro Direttivo in merito alla guerra e ai motivi che hanno condotto all’attacco, perché sentire parlare ricercatori e professionisti di livello internazionale è quello di cui tutti abbiamo bisogno per disintossicarci dai facili commenti sui social. Solo con la conoscenza e la cooperazione si può cercare di impedire in ogni modo che gli eventi catastrofici che stiamo vivendo ci travolgano. In una democrazia la conoscenza e il confronto sono gli strumenti per una partecipazione attiva e istituiti come il Centro per la Cooperazione Internazionale servono a tutti noi per questo”.

La UILTuCS ha inoltre scelto di organizzare il proprio direttivo in questa sede per stigmatizzare l’abbandono da parte della politica di una delle eccellenze del territorio, negli anni infatti la Provincia ha deciso di tagliare i fondi alla Cooperazione Internazionale importantissima risorsa per il nostro territorio e per tutto il paese e per la pace. Chiosa Largher: “È incredibile che la provincia abbia deciso di tagliare i fondi a questo centro di eccellenza, noi saremo sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del centro.”