UILTRASPORTI * TRENTINO TRASPORTI: PETROLLI, « ARRIVANO LE SOSPENSIONI DEI SERVIZI, FACILE ADESSO SCARICARE LE COLPE SUGLI AUTISTI SENZA GREEN PASS »

Sospensioni a scaricabarile. L’incapacità di gestione di Trentino Trasporti non è una novità. La novità è che adesso c’è il Covid, il Green Pass e la deplorevole divisione sociale che ne consegue.

Ecco che, puntuali, arrivano le sospensioni dei servizi: prima le corse serali – come se il problema non fossero (e lo sono tuttora) i mezzi pubblici colmi in orario scolastico, poi – in coincidenza con l’arrivo del Green Pass e degli inevitabili dissidenti – i servizi festivi.

E la colpa di chi è? Degli autisti senza Green Pass, ovviamente. Peccato che l’accusa non regge, gli autisti si sono vaccinati e chi non l’ha fatto ricorre al tampone, senza peraltro poter usufruire – come in altre realtà – di un servizio dedicato interno all’azienda.

La Trentino Trasporti, invece, in barba ai suoi dipendenti e alla collettività che ha bisogno di un servizio di qualità, si limita al gioco dello scaricabarile senza considerare che chi lavora in questo periodo non prende ferie, ha i propri riposi disposti a piacimento dall’azienda e non lavora di certo con serenità.

Va detto, poi, che nel corso di tutta questa orribile epidemia molti autisti si sono presi il Covid proprio per una sistematica sottovalutazione della sicurezza che ha visto, per esempio, questi lavoratori esporsi – caso unico in Italia – per fare anche il biglietto a bordo a stretto contatto con gli utenti e senza alcuna protezione.

Facile adesso scaricare le colpe, più difficile risolvere uno strutturale problema di mala gestione, cattiva organizzazione, incapacità e miopia.

E poi ci si lamenta per i mancati introiti.

*

Il segretario Uiltrasporti

Nicola Petrolli