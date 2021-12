UILTRASPORTI – TRENTINO * COVID: PETROLLI, « MEZZI PUBBLICI E MASCHERINE FFP2, SE DOVESSE MANCARE IL RESPIRO AL CONDUCENTE POTREBBERO ESSERCI RIPERCUSSIONI GRAVI »

16:20 - 30/12/2021

Mezzi pubblici e le FFp2 rischi e benefici. Non è una novità che in Provincia si faccia copia incolla delle disposizioni del Governo, arriverà il giorno nel quale diranno di buttarsi tutti nell’Adige e speriamo che questo ordine venga preso in considerazione. Torniamo al Trasporto Pubblico e alle mascherine FFp2. Questo ordine del Governo Nazionale non è ancora chiaro ma qualche benpensante della Provincia Autonoma di Trento che da ordini alla Trentino Trasporti applica norme inappropriate.

Il provvedimento delle mascherine sui mezzi pubblici non obbliga l’autista ad indossare una mascherina FFp2 ma una mascherina chirurgica o di stoffa. Per qualche autista, che ha problemi di respirazione, potrebbe rischiare di far mancare il respiro. Ricordiamo che sui mezzi pubblici circolano anche i nostri figli, se dovesse mancare per un attimo il respiro al conducente, potrebbero esserci ripercussioni gravi che poi ricadrebbero sempre sull’autista e non su chi fa le regole, spesso senza senso e senza pensare alle conseguenze. L’autista fino a prova contraria è riparato da un plexiglass o da una tendina di nylon.

Ricordiamo che l’autista ha sempre effettuato il servizio di emettere i biglietti a bordo e senza riparo fino all’anno scorso. Siamo l’unica regione che quasi sempre, ha fatto biglietti a bordo anche nei momenti più duri di pandemia. Non sono mai stati esclusi con le catenelle per evitare il contatto con l’utenza, ora i benpensanti sono interessati alla salute degli autisti ? Non ci sono controlli da parte di verificatori o controllori, l’utenza è ammassata come “pecore”, dovuto ai continui disservizi e corse a singhiozzo. Di questo disservizio e del continuo sovraffollamento non parla nessuno. Abbiamo già segnalato questi disservizi su Rovereto e continueremo a farlo.

Nicola Petrolli

Segretario generale Provinciale – UILTRASPORTI del Trentino