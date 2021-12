UILTRASPORTI * ROVERETO: PETROLLI, « DA QUANDO È INIZIATO L’OBBLIGO DEL GREEN PASS ANCHE PER GLI AUTISTI, LE CORSE SALTANO DI FREQUENTE »

16:57 - 9/12/2021

Rovereto, trasporto pubblico di serie B. Imbarazzante a dir poco. Un sacco di autisti di Rovereto, ci segnalano che da quando è iniziato l’obbligo del Green pass anche per gli autisti, le corse saltano di frequente.

Era evidente che la situazione dopo l’entrata in vigore del green pass col 15 ottobre avrebbe creato dei disagi, infatti lo avevamo segnalato. E’ inspiegabile che a Trento a differenza della città della quercia non salti più nessuna corsa mentre a Rovereto mediamente saltano dai 10 alle 15 TURNI al giorno.

Il sospetto nasce spontaneo: non sarà mai, che il responsabile di Trento dorma? e non si sia accorto di questo disservizio/disparità tra Trento e Rovereto? Gli utenti che usano i mezzi pubblici a Rovereto sono stanchi di avere disservizi continui, rimanendo alla fermata, anche per un’ora in attesa che arrivi il mezzo pubblico, col freddo e il gelo del periodo, porta ad irritare l’utenza. Qualcuno poi, si scaglia immancabilmente contro l’autista, che svolge regolarmente il suo lavoro (turno di servizio) non sapendo che i responsabili del disservizio rientrano nella direzione mobilità di Trento.

L’azienda ha bisogno di un cambio di passo sia con i dirigenti che con qualche capo area. Il Presidente di Trentino Trasporti ha la facoltà ed il dovere di dare una svolta in positivo a questa azienda. Confidiamo in un suo intervento a breve termine, prima che la situazione possa degenerare. Sempre a discapito degli autisti e del servizio per gli utenti.

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti