UILTEC TN-AA/SÜDTIROL * SICUREZZA LAVORO: « LE TEMPERATURE ELEVATE UCCIDONO, SEMINARIO SUL CALDO IN ARRIVO (TRENTO 28/4 – 8.30) »

09.59 - mercoledì 26 aprile 2023

Il prossimo 28 aprile l’ILO, Organizzazione Internazionale del Lavoro, celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Sono trascorsi 20 anni dalla sua istituzione e nell’edizione 2023, l’ILO ribadisce che “un ambiente di lavoro sano e sicuro è un diritto fondamentale”.

La data del 28 aprile, ha un forte valore simbolico e punta a rafforzare il concetto di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro a prescindere da rischio e tipologia di lavoro effettuato. Sensibilizzare sulla vera sfida del coinvolgimento diretto dei datori di lavoro nella consapevolezza che il dialogo può superare i limiti intrinseci delle norme.

Il nuovo Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Gilbert F. Houngbo, ha dichiarato che “Insieme possiamo costruire una cultura della prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro”, consapevole che “l’attuale corpus di norme rimane insufficiente e inadeguato a sostenere la ricerca della giustizia sociale in un mondo del lavoro in rapida evoluzione, caratterizzato dall’erosione dei rapporti di lavoro, la rapida digitalizzazione e automazione e l’innegabile impatto del cambiamento climatico sul lavoro e sui mezzi di sussistenza”.

I recenti e importanti aggiornamenti normativi rendono evidente che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non può essere sostenuta esclusivamente dal sistema sanzionatorio. Il datore di lavoro deve considerare la figura del lavoratore al centro di un sistema di tutela attivo, non solo in ossequio ad un obbligo di legge, ma essenzialmente come forma di un ciclo di miglioramento su cui si basa il concetto intrinseco di creare lavoro.

La collaborazione fra datore di lavoro, istituzioni e rappresentanti dei lavoratori è condizione indispensabile per la riduzione dei rischi con la conseguente tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Nell’ambito delle iniziative per la ricorrenza della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, la UILTEC del TRENTINO-ALTO ADIGE/SŰDTIROL organizza un seminario sui Cambiamenti climatici e microclima negli ambienti di lavoro.Si tratta di un approfondimento sul tema della tutela dei lavoratori dai rischi del caldo eccessivo per la salute e la sicurezza, in vista dell’imminente arrivo della stagione calda. Vogliamo fornire agli RLS gli strumenti utili ad affrontare il rischio caldo che regolarmente ogni anno mette a dura prova i lavoratori e le lavoratrici nei luoghi di lavoro non condizionati. Pensiamo ai capannoni industriali dove talvolta le temperature arrivano anche ai 40°. Insieme ai nostri RLS, faremo il punto della situazione nelle varie aziende e rifletteremo su come sollecitare la collaborazione dei datori di lavoro alla luce delle normative predisposte dal legislatore e delle buone pratiche elaborate dagli esperti.

Francesco Mongioì Responsabile Salute e Sicurezza sul Lavoro Alan Tancredi Segretario Generale