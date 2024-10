UILPOSTE * EMERGENZA ABITATIVA: «NUOVI PORTALETTERE IN TRENTINO, LA PAT DEVE AGIRE PER RISOLVERE IL PROBLEMA»

17.51 - lunedì 7 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nuovi Portalettere in Trentino, è emergenza abitativa: La Provincia deve agire per risolvere il problema. UilPoste esprime la sua profonda preoccupazione per la grave emergenza abitativa che sta colpendo la provincia di Trento ed in particolare i 55 neoassunti presso Poste Italiane, i quali si trovano in seria difficoltà nel trovare un alloggio adeguato.

“E’ scandaloso che lavoratrici e lavoratori che hanno appena superato l’iter di assunzione in Poste Italiane e che sono chiamati a prendere servizio entro il mese di ottobre, non riescano a trovare una sistemazione abitativa” dichiara Concetta F. Inga, segretaria regionale della UilPoste. “Tra queste persone vi sono donne e uomini, ragazze e ragazzi costretti ad allontanarsi dalla famiglia per trovare una stabilità professionale e personale.”

Inga sottolinea la necessità di un intervento immediato da parte delle istituzioni locali per garantire a questi lavoratori la possibiltà di stabilirsi nella zona contribuendo così all’economia ed alla società trentina.

“Chiediamo a gran voce che la provincia di Trento si impegni a trovare soluzioni concrete e rapide, dialogando con i proprietari di immobili sfitti e/o associazioni immobiliari per offrire opportunità abitative sicure e dignitose a queste lavoratrici ed a questi lavoratori ed alle loro famiglie.” Continua Inga.

La UilPoste, impegnata tra l’altro nella campagna nazionale della Uil “No ai lavoratori fantasma”, ribadisce che è inaccettabile lasciare al proprio destino chi ha scelto di lavorare in provincia con il rischio di creare ulteriore precariato e di “impoverirsi” pur lavorando. E’ indispensabile che tutti i settori, incluso quello immobiliare, facciano la propria parte per risolvere questa crisi in tempi brevi.

Uilposte segreteria regionale Trentino A.A.