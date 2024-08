UILPA – POLIZIA PENITENZIARIA * ROMA- CARCERE : DI FAZIO, “REGINA COELI, IN CORSO PROTESTE DI DETENUTI ALLA TERZA SEZIONE”

13.51 - domenica 18 agosto 2024

Da quanto apprendiamo, ancora in maniera frammentaria e non particolareggiata, sono in corso proteste di detenuti alla terza sezione del Carcere romano di Regina Coeli, dove già nella notte si sono registrate tensioni.

Sarebbe stato attivato il piano di emergenza regionale. Non si placano dunque le fortissime tensioni nei Penitenziari, nonostante dal Governo si tenti goffamente di sminuire l’emergenza e si continuino a fare proclami privi di senso compiuto. La Premier, Giorgia Meloni, batta un colpo.