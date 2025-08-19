Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
OPINIONEWS

UILPA POLIZIA PENITENZIARIA * POGGIOREALE: «CATTURATO IL SECONDO EVASO, PROSEGUONO LE RICERCHE DEL FUGGIASCO SCAPPATO DAL CARCERE DI BOLZANO»

14.07 - martedì 19 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Ripreso dalla Polizia penitenziaria, grazie anche al nucleo investigativo centrale e alla sua articolazione campana, pure il secondo evaso dal carcere napoletano di Poggioreale.

Ancora una volta la Polizia penitenziaria ci ha messo una toppa, ma oltre al buco in cella a Poggioreale, rimangono tutte le falle di un sistema penitenziario colabrodo e completamente alle deriva.

Proseguono peraltro le ricerche di uno dei due evasi di domenica scorsa dalla Casa Circondariale di Bolzano. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni battano un colpo.

