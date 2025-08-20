Popular tags: featured 20
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA * CATANIA: «DETENUTO EXTRACOMUNITARIO DI 34 ANNI SI IMPICCA NEL BAGNO DELLA SUA CELLA, UNA STRAGE SENZA FINE»

19.45 - mercoledì 20 agosto 2025

19.45 - mercoledì 20 agosto 2025
Un detenuto extracomunitario di 34 anni si è impiccato nel bagno della sua cella della Casa Circondarile di Catania Piazza Lanza lunedì scorso, ma la tragica notizia si è appresa solo ora.

Sale così a 54 (più un ammesso al lavoro all’esterno) il numero dei ristretti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno, cui bisogna aggiungere 3 operatori.

Una strage senza fine che peraltro espone gli incolpevoli operatori, in primis quelli del Corpo di polizia penitenziaria, a ripercussioni amministrative e penali in un sistema che è completamente disfunzionale dalle fondamenta.

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni ne prendano compiutamente atto e agiscono di conseguenza. La crisi penitenziaria peggiora di in giorno in giorno.

