UILPA POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERI: DE FAZIO, «RIENTRATI I DISORDINI ALL’IPM DI ROMA CASAL DEL MARMO, NON CI SAREBBERO STATI SCONTRI FISICI»

17.39 - domenica 15 settembre 2024

Con l’apporto del gruppo di pronto intervento della Polizia penitenziaria di Roma Centro (che non ha nulla a che vedere con il GIO, ancora inesistente), sono rientrati poco fa i disordini presso l’Istituto Penale per Minorenni di Roma Casal del Marmo.

Non ci sarebbero stati scontri fisici e nessuno si sarebbe fatto male.

In corso di verifica gli eventuali danni alla struttura.

*

Gennarino de Fazio

Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria