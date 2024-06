UILPA POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERI: DE FAZIO, «A SASSARI IL 44ESIMO SUICIDIO, NUMERI INDEGNI DI PAESE CIVILE»

18.59 - sabato 15 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Carceri: A Sassari il 44esimo suicidio, è una carneficina. “Si è impiccato con le lenzuola nel servizio di assistenza intensificata del carcere di Sassari Bancali il 44esimo detenuto suicida nel corso dell’anno, il quarto in poco più di 24 ore. Numeri pazzeschi, indegni di un paese civile”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Non abbiamo più parole per commentare e appellarci alla sensibilità della politica (???), a fronte di tutto ciò, infatti, si notano due grandi essenti, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni. Suicidi, omicidi, risse, aggressioni, stupri, traffici illeciti, ma cos’altro deve accadere affinché l’esecutivo prenda atto dell’emergenza in essere e vari misure consequenziali? Urge un decreto-legge per consentire il deflazionamento della densità detentiva, sono oltre 14mila i detenuti in più rispetto alla capienza utile, assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, mancante di almeno 18mila unità, e il potenziamento dell’assistenza sanitaria, soprattutto psichiatrica, in crisi profondissima. Parallelamente, vanno avviate riforme strutturali. Siamo dentro un’ecatombe”, conclude De Fazio.