UILPA POLIZIA PENITENZIARIA * CAOS CARCERI: «DISORDINI IN CORSO A GENOVA MARASSI»

16.02 - venerdì 23 agosto 2024

Da quanto apprendiamo in maniera non ancora circostanziata, pensanti disordini sono in corso presso la sesta sezione della Casa Circondariale di Genova Marassi.

Molti dei detenuti facinorosi sarebbero quelli lì trasferiti da altre carceri dove avevano già creato analoghi problemi, tra cui quello di Torino. Prova evidente che il Dipartimento dell’aAmministrazione Penitenziaria, ben lungi dall’affrontare compiutamente i problemi, si limita a spostarli da una parte all’altra; ma ormai il sistema è saturo.

Gennarino De Fazio

Segretario Generale

UILPA Polizia Penitenziaria