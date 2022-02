UIL – TRENTINO * SICUREZZA LAVORO: ALOTTI, « IN TRENTINO C’È STATA UN’ESCALATION DELLE MORTI (16 INFORTUNI MORTALI NEL 2021), FARE DI PIÙ PER FERMARE QUESTA STRAGE »

18:36 - 1/02/2022

Escalation delle morti sul lavoro in Trentino: «16 infortuni mortali nel 2021”. La Uil: «Fare di più per fermare questa strage».

Nessuno provi a dire che gli incidenti sul lavoro sono diminuiti. In Italia ed anche in Trentino c’è una guerra civile: i 16 morti l’anno ( 3 in più del 2020) nella nostra provincia, per infortuni dimostrano che, pur essendoci stati alcuni interventi, soprattutto a livello statale, c’è la necessità di fare di più, velocemente e con determinazione, affinché questa strage si fermi.

Ecco perché bisogna aumentare il numero degli ispettori e delle ispezioni, intervenire con maggiore durezza nei confronti di chi viola le norme sulla sicurezza, fare più formazione soprattutto per i giovani, attuare la prevenzione.

Il lavoro deve essere rispettato: la logica del profitto non può valere più della vita.

*

Walter Alotti

Segretario Generale Uil del Trentino