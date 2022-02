UIL TRENTINO * GUERRA UCRAINA: ALOTTI, « VA CONDANNATA L’INVASIONE RUSSA, VA ISOLATO UN PAESE CHE STA USANDO LA GUERRA COME STRUMENTO DI EQUILIBRIO INTERNAZIONALE »

18.27 - sabato 26 febbraio 2022

La guerra è morte e disperazione e noi siamo per la pace senza se e senza ma: c’è bisogno di una risposta forte. Occorre fare una scelta di fondo: è la pace che deve condizionare le scelte economiche e non viceversa. Va condannata l’invasione russa e va isolato un paese che sta usando la guerra come strumento di equilibrio internazionale: per raggiungere la pace servono misure economiche e finanziarie straordinarie.

Solidarietà alle famiglie e alle lavoratrici e lavoratori ucraini nel loro paese ed a quelli in Trentino.

*

Walter Alotti

Segretario UIL Trentino