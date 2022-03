UIL – TRENTINO * “GIORNATA INTERNAZIONALE DONNA”: TOMASI « RICORDO DI BICE RIZZI, PATRIOTA – FEMMINISTA – STORICA (A TRENTO PALAZZO GEREMIA ORE 16.00) »

17.16 - lunedì 7 marzo 2022

Giornata internazionale della Donna il 9 marzo 2022 la UIL del Trentino ricorda Bice Rizzi. Per celebrare la “Giornata Internazionale della Donna” il 9 marzo 2022 la UIL del Trentino ricorda Beatrice (Bice) Rizzi, “patriota, femminista, storica”.

In un momento storico così delicato ricordare le “nostre antenate” che con coraggio si sono battute per le donne e per la patria riteniamo sia un buon modo di celebrare tutte le donne del mondo.

In continuità con l’evento dello scorso anno, dedicato a Ernesta Bittanti, analizzeremo la figura storica di Bice Rizzi, con la partecipazione di:

– Paola Tauer: Presidente Commissione pari opportunità;

– Vincenzo Calì: storico e già direttore del Museo Storico Trentino;

– Beatrice Primerano: docente Università di Trento

Magistralmente intervistati dalla giornalista Linda Pisani.

Seguirà poi una riflessione sulla situazione femminile italiana e trentina, con l’intervento di Marcella Tomasi della Segreteria della UIL del Trentino.

L’evento si terrà in presenza mercoledì 9 marzo dalle ore 16 presso la Sala Stampa di Palazzo Geremia presso il Comune di Trento, ma, viste le attuali restrizioni potrà essere seguito anche in streaming attraverso la piattaforma zoom https://zoom.us/j/92058094275.

La stampa è gentilmente invitata.

Marcella Tomasi

Per la Segreteria Prov.le- UIL del Trentino