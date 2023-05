UIL – TRENTINO E UIL FPL – SANITÀ * PUNTI NASCITA E GETTONISTI: « UNA FORZATURA NON PIÙ AMMISSIBILE, PONIAMO LA QUESTIONE ALLA CORTE DEI CONTI »

18.30 - mercoledì 31 maggio 2023

UIL Trentino e UIL “Punti nascita e gettonisti al platino”. La notizia che l’Assessorato alla Salute ha previsto un ulteriore aumento del compenso per i gettonisti che in qualità di pediatri in libera professione lavoreranno presso i punti nascita di Cavalese e Cles, per garantirne la regolare apertura, crea scalpore e suscita una forte reazione in UIL.

Il costo, per 8 giornate di lavoro, di più di 10.000 euro al mese, per un servizio che ormai è platealmente di pura facciata, è francamente intollerabile, anche perché si configura, all’avvicinarsi delle elezioni provinciali, come una banale mossa di propaganda politica della Giunta Fugatti, peraltro incapace di rallentare il decadimento e la privatizzazione manifesta del Servizio sanitario provinciale.

Queste risorse vengono poi spese per tenere in piedi gli ormai imbarazzanti servizi “punti nascita” di Cles e Cavalese, platealmente sotto utilizzati e sempre meno giustificati e giustificabili.

Ci chiediamo poi come mai i punti nascita di Arco, Tione e Borgo, a differenza di Cles e Cavalese sono stati chiusi tempestivamente?

Un altro tema che vogliamo evidenziare all’opinione pubblica è quello delle liste d’attesa: siamo davanti ad un’azienda sanitaria incapace di dare risposte a tutti quei cittadini che ne hanno di bisogno. Basta pensare che i tempi per poter accedere ad una visita specialistica o per un esame strumentale (Rx, Prelievi, Risonanza Magnetica ecc.) sono diventati insostenibili, tranne che gli stessi si rechino in strutture private, opportunatamente convenzionate, pagando di tasca propria.

La Uil ritiene che a questo punto la vicenda dovrebbe interessare la magistratura contabile: la sanità pubblica non può essere strumento, peraltro a spese dei contribuenti, di battaglie politiche demagogiche di così basso livello.

Walter Alotti – Segretario Provinciale Uil del Trentino

Giuseppe Varagone – Uil Fpl – Sanità