UIL – TRENTINO * COSTO LOCAZIONI: ALOTTI, « I NOSTRI DATI ELABORÀTI, COMPARAZIONE TRA TRENTO E BOLZANO » (ALLEGATO PDF)

Rapporto UIL sul costo delle locazioni in Italia – i dati di Trento e Bolzano –

Vi inviamo, in allegato, il rapporto UIL Nazionale sui costi degli affitti e di quanto essi incidono sul budget familiare nelle città capoluogo di provincia italiane. I dati elaborati tengono conto dei i costi medi per un appartamento di 100 mq, accatastato come abitazione civile (A/2) ed economica (A/3), ubicato in zona semicentrale delle Città capoluogo di provincia, elaborando i valori medi delle locazioni del secondo semestre 2021 e 2022 dell’Agenzia delle Entrate. L’incidenza del costo del canone di affitto è stata calcolata sul budget familiare del rapporto della Banca d’Italia (indagine sui bilanci delle famiglie). Si sottolinea che la statistica non contempla l’ulteriore balzo inflattivo del 2022 sul 2023.

Interessante la comparazione fra Trento e Bolzano. Seppur alto il costo dell’affitto a Trento per questa fattispecie ipotizzata a 700 € mensili (7€ al mq), pari al 25,9% di incidenza percentuale sul budget familiare come nel 2021, è a Bolzano (che anche in questa classifica si colloca 5° solo dopo Milano, Roma, Venezia e Bologna) che troviamo un canone di 860 € mensili (9,2€ al mq), in aumento da 8,3€ a 9,2€ al mq fra 2021 e 2022, pari ad un 34,1% di incidenza percentuale sul budget familiare, del 3,4% sul 2021.

Segnaliamo inoltre che il costo medio di un canone d’affitto nel secondo semestre 2022 è stato, come a Napoli, di 570€ mensili, pari al 21,1% del budget familiare ed a 5,7 € al mq.

Elaborazioni della UIL Nazionale – Servizio Lavoro, Coesione e Territorio – Coordinato dalla Segretaria Nazionale Ivana Veronese.

