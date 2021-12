UIL SCUOLA – TRENTINO * PUBBLICO IMPIEGO – RINNOVO CONTRATTO: DI FIORE, « MENTRE A TRENTO SI APRE UNO SPIRAGLIO, A ROMA LA TRATTATIVA PER IL PERSONALE SCOLASTICO RIMANE AL PALO »

16:50 - 7/12/2021

Mentre a Trento si apre uno spiraglio sui rinnovi per il pubblico impiego, a Roma rimane al palo la trattativa per il personale scolastico. Il 10 dicembre fermiamo la Scuola, per farla ripartire con il riconoscimento del lavoro scolastico. A Trento ora è necessario aprire il confronto per dare forza alla Scuola della collegialità e della partecipazione.

Accolte le richieste UIL FPL EE.LL. e UIL Scuola, in tema di rinnovo contrattuale. Almeno così sembra. Diffusa nella serata di lunedì la notizia che il Presidente della Giunta provinciale in persona ha depositato un emendamento alla Legge di Stabilità. Emendamento in linea con le sollecitazioni che la nostra organizzazione Sindacale ha avanzato nei diversi incontri con il Presidente, con l’Assessore Spinelli e con il Dirigente Generale Nicoletti. Se approvati, finalmente avremo accantonate le prime risorse per finanziare il contratto 2019-2021: da gennaio si può partire con le direttive in APRaN.

Da mesi, assieme alla segreteria della UIL FPL Enti Locali, UIL Scuola ha tenuto un confronto serrato con l’amministrazione provinciale e la Giunta al fine di ottenere le necessarie misure d’intervento sui contratti del pubblico impiego, per la riapertura della contrattazione provinciale relativa al triennio che si sta per concludere (2019-2021), la chiusura delle “code contrattuali” del triennio 2016-2018, le risorse per la vacanza contrattuale a partire dai prossimi mesi del 2022.

Il personale scolastico chiede che gli sforzi, il lavoro svolto con continuità anche nel periodo di chiusura per la pandemia, sia riconosciuto.

E che il riconoscimento sia concreto: dalle parole ai fatti. Per queste ragioni si è cercato di tenere aperta la trattativa: attraverso il dialogo, da noi imposto anche alle parti della Giunta meno disposte all’ascolto delle ragioni del pubblico impiego, si è tracciata la strada per superare le criticità. Un percorso ora aperto e disponibile per tutte le altre organizzazioni sindacali.

Accogliamo quindi positivamente l’iniziativa del Presidente Fugatti, iniziativa che dovrà essere fissata siglando un Protocollo Politico che determini le risorse economiche a noi destinate all’interno della prossima manovra d’assestamento.

Certo è che il CCPL per i docenti della Scuola a carattere statale, è strettamente vincolato al Contratto Nazionale. È necessario che il Governo nazionale stanzi le risorse necessarie per poter avviare il tavolo negoziale. Oggi abbiamo risorse decisamente inferiori a quanto in disponibilità a Trento: ferme a 87 euro medi lordi.

Per questo è indispensabile l’azione di mobilitazione e la partecipazione allo Sciopero Nazionale della Scuola, calendarizzato venerdì 10 dicembre: vogliamo aumenti contrattuali almeno a tre cifre. Solo dopo la chiusura del CCNL potremo finalmente ottenere gli aumenti che ci spettano, anche in provincia di Trento.

Chi ha tempo non aspetti tempo, dice un noto proverbio!

Chiediamo al Presidente Fugatti e all’Assessore Bisesti di iniziare subito a lavorare al fine di concordare le linee per il rinnovo contrattuale per la Scuola. Pieno ripristino delle relazioni sindacali, potenziamento delle risorse per la contrattazione decentrata anche grazie all’utilizzo dei fondi sulla valorizzazione, armonizzazione contrattuale per tutti i docenti della scuola in Trentino, contratto unico per il personale della scuola. Queste le nostre richieste irrinunciabili.

