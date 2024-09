UIL SCUOLA – TRENTINO * INCONTRO IN APRAN: «PASSO DOPO PASSO FIRMATO ULTERIORE ACCORDO ECONOMICO»

19.13 - giovedì 19 settembre 2024

Passo dopo passo. Punto su punto 2022 – 23: chiusa la sequenza contrattuale. In sede APRaN, UIL Scuola – CISL Scuola e SATOS hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo al fine di chiudere la parte economica per il triennio 22 – 24, per il personale ATA, docenti della Formazione Professionale e della Scuola dell’Infanzia.

Si è trattato di dare corso agli impegni presi con il Presidente Fugatti, all’interno del Protocollo d’intesa firmato lo scorso 27 giugno. Nel protocollo, oltre alle risorse economiche per i rinnovi del triennio 2025 – 2027, si sono messi al riparo anche ulteriori adeguamenti economici a compensazione dell’andamento inflazionistico avuto nel 2022 e nel 2023.

Con l’accordo di lunedì si è raggiunto un doppio incremento: quasi un punto percentuale in più relativo al 2022 ed un altro 1,15 per il 2023. Incrementi che arriveranno a novembre, dopo le verifiche dei revisori dei conti, e che si affiancano agli oltre 6 punti percentuali negoziati e già in godimento di lavoratrici e lavoratori.

Motter: “tutto bene per la parte economica. Gli accordi sono stati rispettati, anche se mancano ancora sia il punto percentuale per il 2024, sia la negoziazione di un sistema stabile di progressioni di carriera.”

Sul finire del primo incontro, infatti, la nostra delegazione UIL Scuola (convintamente firmataria del Protocollo di giugno 2024) ha ricordato che siamo in attesa degli stanziamenti per gli adeguamenti economici relativi al 2024.

Di più. Nel mese di maggio, come condizione della firma, UIL Scuola ha ottenuto un impegno da parte dell’Amministrazione a negoziare un sistema stabile di progressioni orizzontali di carriera: riconoscimento della competenza acquisita in anni di servizio. Quell’impegno deve essere onorato! Si apra in tempi brevissimi un tavolo tecnico al fine di negoziare e inserire finalmente in contratto uno stabile sistema di progressioni orizzontali.

In coda al primo incontro se ne è avuto un secondo, con la negoziazione di medesimo accordo percentuale di incremento per la Dirigenza Scolastica. Bene la firma anche per questo settore, ma … manca ancora qualcuno!

UIL Scuola ha ricordato come, ancora una volta, l’Amministrazione si sia dimenticata dei docenti della scuola a carattere statale. Anche questa fetta di personale ha pieno diritto all’adeguamento economico negoziato per tutto il resto del personale provinciale.