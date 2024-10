UIL SCUOLA – TRENTINO * FORMAZIONE PROFESSIONALE – SCUOLA INFANZIA: «CHIEDIAMO UN CAMBIO DI PASSO, FATTI NON PAROLE»

16.41 - mercoledì 16 ottobre 2024

Uil Scuola chiede un cambio di passo. Parole, parole, soltanto parole… Si arrivi ai fatti!. Prima di inviare un report sull’incontro di lunedì 14 ottobre in Assessorato, presieduto dalla Assessore provinciale all’Istruzione e dalla dirigente generale del Dipartimento Istruzione, abbiamo atteso il momento di confronto decisionale con il Consiglio Regionale della UIL Scuola Trentino sulle azioni da attivare nei prossimi mesi.

L’incontro si era aperto con una presentazione da parte dell’Amministrazione sulle azioni in essere e che saranno intraprese rispetto al settore scolastico, senza illustrarne però tempistiche e modalità attuative. Nessun report intermedio sull’operato dei gruppi di lavoro attivati rispetto a carenze formative, sburocratizzazione e plurilinguismo nonché sul coinvolgimento degli insegnanti, (richiesta avanzata in più occasioni da UIL SCUOLA!), nessuna data certa sulla presentazione del piano triennale di assunzioni previsto per docenti personale ATA e Formazione Professionale. Per la scuola infanzia nessuna proposta alternativa rispetto all’undicesimo mese.

La delegazione UIL Scuola -composta da Monica Motter, Annuscka Brugnara e Donatella Sembianti- ha chiesto di ripartire immediatamente con la calendarizzazione dei tavoli di confronto. È necessario discutere, in modo molto specifico – mirato – settoriale, circa le criticità e i bisogni dei diversi profili professionali. Ha poi ribadito, le principali priorità di Uil scuola, priorità che già da tempo sono sul tavolo dell’assessore in quanto inviate a gennaio 2024: dieci mesi fa.

Docenti Scuola a carattere statale: immediata riapertura del CCPL, per quanto riguarda la parte ordinamentale. Un impegno preso persino nel protocollo di impegni firmato dal Presidente Fugatti; la stabilizzazione del precariato. Stanziamento di fondi straordinari per sostenere i permessi del diritto allo studio del personale frequentante i percorsi abilitanti. La delegazione ha presentato inoltre una serie di proposte concrete per rispondere ad alcune delle emergenze che da tempo affliggono il mondo della scuola tra cui una possibile via per stabilizzare tutti i docenti di sostegno.

ATA: concorsi per la stabilizzazione dei precari, partendo dai CS e CAS; revisione dei parametri di assegnazione degli organici con particolare attenzione agli Istituti di piccole dimensioni e potenziamento del personale degli Istituti Comprensivi; graduatorie provinciali triennali per tutti i profili.

AE: potenziamento delle assegnazioni agli Istituti del personale Assistente Educatore Provinciale.

FP PAT: effettiva stabilizzazione del personale precario che insegna da anni nella formazione professionale PAT mediante un concorso coerente con gli obiettivi della norma di legge; riapertura delle graduatorie; armonizzazione del contratto. Nell’immediato prevedere la possibilità di accesso al diritto allo studio anche per i docenti a tempo determinato ma non a tempo pieno (molti di loro non hanno carico pieno ma non per scelta).

Scuola Infanzia. la dottoressa Gerosa ha fornito dei dati ufficiosi rispetto all’aumento della frequenza dei bambini nel mese di luglio rispetto all’anno precedente. Corre obbligo evidenziare, per parte sindacale, come nella migliore delle ipotesi si stia parlando di una frequenza che ha traguardato il solo 50% degli aventi diritto. A fronte di costi a nostro giudizio elevati. Di più.

In base ai dati in nostro possesso, raccolti da colleghe dei “Gruppi Satelliti”, sarebbe addirittura inferiore a quanto raccolto dalla Provincia. UIL Scuola ha chiesto di ripristinare un dialogo effettivo con l’Assessore, al fine di co-costruire in modo sinergico delle proposte alternative all’undicesimo mese. Per Uil Scuola è prioritario riaprire il dialogo per individuare insieme delle possibili strade per risolvere in primis le emergenze e poi affrontare uno ad uno i numerosi nodi problematici del sistema scolastico trentino.