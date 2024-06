UIL SCUOLA – TRENTINO * CCPL DOCENTI: DI FIORE, «FIRMATO IL RINNOVO 22-24, UNA VERA VITTORIA DOPO MESI DI BATTAGLIA»

16.43 - martedì 25 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DI Fiore: “Più volte ci siamo rivolti al Presidente Fugatti e alla Vicepresidente e Assessore all’Istruzione Gerosa: non tutto il personale ha avuto il rinnovo economico. Oggi il primo effetto del Protocollo firmato ieri sera. Chiuso anche per i docenti il rinnovo 22-24 per la parte economica.”

Ieri una dura giornata di confronto ha portato, in serata, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per i rinnovi contrattuali 2025 – 2027. In fase di chiusura, a fronte di una nostra indisponibilità iniziale, UIL SCUOLA RUA ha ottenuto fossero inseriti in Protocollo alcuni impegni tutti rivolti al personale della Scuola:

– aumentati a 3 i punti percentuali che l’Amministrazione provinciale (come datore di lavoro) dovrà versare a Laborfonds, per tutte le persone di scuola, a regime dal 2025;

– preso impegno a trattare, in maniera innovativa, l’articolo 26: chiediamo siano ripristinate le cosiddette 40 + 40 e sia reintrodotta la pianificazione delle supplenze brevi;

– sia immediatamente data indicazione ad APRaN di chiudere il rinnovo per i docenti – contratto 2022 – 2024.

Oggi il primo risultato. Grazie al lavoro svolto nella serata di ieri, oggi in pochi minuti si è giunti alla firma. Anche i docenti della Scuola a carattere statale avranno l’aumento del 6,33% a partire da gennaio 2024. Un aumento al netto dell’indennità di vacanza contrattuale fino ad oggi percepita che sarà comunque mantenuta. Tutto andrà sul trattamento fondamentale, sotto la voce di acconto PAT.

UIL SCUOLA: “Oggi firmiamo una proposta che era stata avanzata al Presidente Fugatti e alla Agenzia di negoziazione, persino nel dettaglio. Un aumento medio di 150 euro lordi al mese, al netto della IVC. Una vera vittoria, dopo mesi di battaglia.”

Nel frattempo, nel protocollo di ieri, abbiamo previsto un ulteriore aumento per il 2024, a copertura dell’impennata inflazionistica dell’ultimo quinquennio.

In fase di trattativa, un’unica osservazione abbiamo dovuto porre. Cosa fare in fase di conguaglio / adeguamento con il possibile rinnovo del contratto nazionale. Su proposta di UIL Scuola si è convenuto di ritrovarsi per negoziare l’utilizzo di eventuali risorse eccedenti.