UIL SCUOLA E UIL FPL EELL * CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO: DI FIORE E TOMASI, « FUGATTI PRESENTA DUE EMENDAMENTI ALLA LEGGE STABILITÀ 2022, PORTIAMO A CASA QUESTO PRIMO IMPORTANTE RISULTATO »

16:30 - 13/12/2021

Rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Il Presidente Fugatti presenta due emendamenti alla legge di stabilità per il 2022. UIL: Con soddisfazione portiamo a casa questo primo importante risultato. Approvati gli stanziamenti chiederemo che gennaio sia il mese della riapertura del confronto negoziale.

È passato un mese da quando UIL FPL e UIL Scuola, attraverso una serie di incontri con i decisori politici indicavano la strada per poter rispondere a 40.000 persone: le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del pubblico impiego. Oggi una concreta buona notizia.

Nella mattinata di oggi 13 dicembre 2021, i Segretari Generali di Cgil Cisl e Uil del Trentino sono stati convocati urgentemente dalla Giunta provinciale, rappresentata dal Vice Presidente Tonina e dall’Assessore Spinelli, affiancati dal Direttore generale della Provincia Autonoma di Trento, Dott. Nicoletti e dal Dirigente generale del Personale provinciale, Dott. Fedrigotti. Oggetto della convocazione è stata la relazione che il Presidente Fugatti avrebbe esposto di lì a poco al Consiglio Provinciale in merito al rinnovo contrattuale 2019-2021, per tutti i dipendenti del pubblico impiego.

Confermato il finanziamento dei contratti collettivi, con un impegno a regime di 63 mln di euro e un ulteriore accantonamento che verrà concretizzato nel prossimo assestamento di bilancio per il 2022; rispettato, quindi, il Protocollo per i rinnovi contrattuali sottoscritto a gennaio 2020, sia in termini di impegni sia di decorrenze; confermati gli impegni sulla copertura economica anche per le code contrattuali 2016/2018, le progressioni verticali, la revisione dell’Ordinamento Professionale, la vacanza contrattuale per il triennio 2022 – 2024.

Il percorso di serrato confronto con la Giunta Provinciale, confronto imposto dalla UIL del Trentino a sostegno delle giuste richieste delle lavoratrici e lavoratori dell’amministrazione pubblica, fa ben sperare in un veloce ripristino del confronto sindacale e in un ritorno al dialogo costruttivo, indispensabile per l’immediata riapertura dei tavoli contrattuali in APRAN. Nostro obiettivo primario

La UIL FPL e la UIL Scuola non hanno mai mollato la presa, tenendo caparbiamente aperto il dialogo con la Giunta provinciale, anche quando lo scontro era, e sembrava ai più, l’unica modalità per affrontare la questione. Ora, con soddisfazione, portiamo a casa questo primo importante risultato.

Approvati gli stanziamenti (auspicando che il Consiglio provinciale, almeno su questo trovi la necessaria condivisione), chiederemo che gennaio sia il mese della riapertura del confronto negoziale.

*

Per la UIL Scuola RUA – Pietro Di Fiore

Per la UIL FPL EELL – Marcella Tomasi