UIL SCUOLA E SANITÀ – TRENTINO * RINNOVO CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO 2025-2027: «DUPLICE SGARBO DEL PRESIDENTE FUGATTI, NON INVITATI TUTTI I RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE»

UIL Scuola e UIL Sanità Duplice sgarbo del nostro Presidente. Il personale della Sanità e della Scuola merita attenzione. A Sanità e Scuola il compito di tutelare dei diritti inalienabili”. Una duplice mancanza di attenzione, quella del Presidente Fugatti rispetto al mondo della Sanità e della Scuola. È necessario ricordare che Sanità e Scuola sono diritti inalienabili dei cittadini: impiegare risorse economiche su questi comparti non è una spesa, è un investimento. L’unico vero bond indirizzato al nostro futuro. Duplice sgarbo, si diceva. Abbiamo appreso dagli organi di informazione dell’avvenuto incontro provinciale per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego 2025-2027; purtroppo a quell’incontro non sono stati invitati tutti i rappresentanti delle categorie.

Ancora una volta Mamma Provincia ha dimostrato come per alcuni sia solo Matrigna. E delle più sbadate. Sanità e Scuola sono state completamente dimenticate. Allo stupore è subentrata la rabbia, per questo parliamo di duplice sgarbo, sapendo (almeno noi che concretamente rappresentiamo lavoratrici e lavoratori) che sia per il personale della Sanità sia quello della Scuola hanno ancora aperto il contratto 22-24. Mancano risorse, mancano accordi contrattuali, manca l’intera parte ordinamentale.

Alla Scuola mancano ancora le attribuzioni delle progressioni orizzontali di carriera per tutto il personale provinciale (ma non eravamo una provincia Autonoma? Non dovevamo fare meglio dello Stato?); manca l’intero rinnovo contrattuale economico per i docenti della scuola a carattere statale.

Alla Sanità mancano risorse per: l’ordinamento professionale, l’aumento delle indennità infermieristiche, la tutela del malato e tutte le indennità previste dall’articolo 79 del precedente contratto. È necessario, poi, prevedere un aumento per le pronte disponibilità e per le prestazioni orario aggiuntive. Ed infine, last but not least, si è chiesto un’indennità specifica per le ostetriche che fanno parte del team leader.

Nel protestare vivacemente per questa duplice dimenticanza, tra ieri e oggi UIL Sanità e UIL Scuola hanno scritto al Presidente: richiesta una tempestiva convocazione al fine di porre all’attenzione di Fugatti le diverse problematiche che attendono di essere affrontate e risolte.

In mancanza di confronto diretto col massimo decisore politico, difficilmente i rappresentanti UIL del personale Sanità e Scuola si potranno sedere ad un tavolo per un protocollo tecnico politico.

