UIL PENSIONATI (NAZIONALE) * RIVALUTAZIONE PENSIONI MINIME: BARBAGALLO, «NO COMMENT, L’AUMENTO PER IL 2024 SARÀ DI 10 CENTESIMI AL GIORNO»

20.00 - mercoledì 23 ottobre 2024

Sulla rivalutazione delle pensioni minime direi NO COMMENT.” Così Carmelo Barbagallo, Segretario generale Uil Pensionati. Eravamo certi che la rivalutazione sarebbe partita da 614, 77 euro, ossia l’importo minimo di 598,61 con l’incremento del 2.7% previsto per il 2024. Sapevamo che si trattava di un incremento transitorio ma tutte le indiscrezioni facevano presagire che sarebbe stato confermato. Non è stato fatto neanche questo, quindi l’aumento per quest’anno sarà di circa 3 euro, 10 centesimi al giorno.

Su questa norma c’è poco da dire ma per aumentare il potere d’acquisto delle pensioni c’è molto da fare.”