UIL FPL SANITA – TRENTO * REPLICA AD ASSESSORE SEGNANA: « SI NEGA L’INDENNITÀ DI MALATTIE INFETTIVE AL PERSONALE OTAS DI TRENTINO EMERGENZA, GIUSTIFICANDO CHE IL CONTRATTO IN ESSERE NON LO PREVEDE »

Giuseppe Varagone Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino, interviene dopo avere appreso dalla stampa locale, che l’Assessore alla Salute continua a negare l’indennità di malattie infettive al personale OTAS di Trentino Emergenza.

Come UIL FPL Sanità continuiamo ad essere consapevoli che l’Assessorato alla Salute non ha intenzione di trovare soluzioni per il personale dell’Apss , nella fattispecie l’indennità di malattie infettive che viene negata al Personale di Trentino Emergenza e anche al Personale Tecnico Sanitario di radiologia, giustificandosi dicendo che il contratto in essere non lo prevede.

Con questa risposta l’Assessore alla Salute Stefania Segnana dimostra che non prende in considerazione le missive che le OO.SS. inviano alla sua attenzione!!!

In merito a questa vicenda avevamo inviato una lettera giorno 03 giugno c.a. in cui precisavamo “…..con la presente, chiede che venga riconosciuta l’indennità giornaliera di malattie infettive art.79 del CCPL 2006/2009 al Personale OTAS di Trentino Emergenza ed al Personale Tecnico Sanitario coinvolti a fronteggiare l’emergenza covid-19. Non si comprende per quale ragione al Personale in oggetto non è stato riconosciuto tale compenso visto che anche loro sono stati coinvolti in prima persona.

Considerando che con l’art.79 questi professionisti non trovano allocazione basterebbe realizzare un progetto ad hoc corrispondendo la stessa somma data ai colleghi che ne hanno beneficiato o una deroga temporanea all’art……”, di certo dieci anni fa non potevamo immaginare di doverci trovare a fronteggiare un’emergenza senza precedenti.

Inoltre i Lavoratori della Sanità Trentina si aspettano che anche per la seconda ondata Covid-19 da Ottobre 2020 ad oggi, la Giunta rifinanzi nuovamente un premio finalizzato a ringraziare del loro operato questi Professionisti.

Da mesi chiediamo un intervento che sblocchi le assunzioni sia del Personale Sanitario che di Supporto e contestualmente dare avvio alle procedure di mobilità.

Conclude Varagone invitando l’Assessore alla Salute ad attenzionare un po’ di tempo anche ai Lavoratori della Sanità e dare delle risposte alle missive che il Sindacato invia, invece di occuparsi solamente a dare nomine di Direttori a tempo.

Oramai siamo con nomine di facenti funzioni ovunque a partire dal Direttore Generale, al Direttore del Personale e ai vari Direttore delle Unità Operative dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Chiediamo nomine definitive atto a dare risposte sia al Personale che alla Popolazione Trentina.

+

Giuseppe Varagone

Segretario della UIL FPL Sanita del Trentino