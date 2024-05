UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * GIORNATA INTERNAZIONALE INFERMIERI E OSTETRICHE: VARAGONE, “ TASSELLI FONDAMENTALI DELLA SALUTE”

14.29 - domenica 12 maggio 2024

Nella giornata internazionale delle Ostetriche che si è celebrata il 5 maggio e contestualmente alla giornata internazionale dell’Infermiere che si celebra il 12 maggio, Giuseppe Varagone Segretario Generale della UIL FPL Sanità, interviene per rammentare l’importanza di queste due figure Sanitarie, fondamentali per la ricerca, prevenzione e cura delle patologie.

L’infermiere di oggi è un professionista con un profilo professionale e un codice deontologico ben definito. Sebbene in passato l’infermiere fosse considerato principalmente un esecutore degli ordini medici, oggi la sua figura è molto più complessa e coinvolge una vasta gamma di competenze e responsabilità.

Ecco alcuni aspetti chiave riguardanti l’infermiere moderno: Il percorso formativo per diventare infermiere prevede una laurea a ciclo breve (3 anni) che richiede il conseguimento di 25 esami a tema medico e un tirocinio pratico nelle corsie ospedaliere e sul territorio, della durata di circa 1500 ore. Al termine dei tre anni, lo studente deve superare l’esame di stato per essere abilitato alla professione e discutere una tesi di laurea. Una volta iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, l’infermiere agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. Le sue azioni si realizzano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca. L’infermiere promuove la cultura della salute, favorisce stili di vita sani e si impegna nella tutela ambientale. Inoltre, riconosce il valore della ricerca scientifica e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo. L’infermiere si pone come agente attivo nel contesto sociale in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza.

In sintesi, l’infermiere di oggi è un tesoro dell’assistenza e della cura alla persona, un tassello fondamentale della catena della salute, e una figura dalle elevate competenze professionali che ogni giorno studia e si adopera per garantire le migliori tecniche e procedure secondo le più recenti evidenze scientifiche.

Idem per le Ostetriche, La Giornata Internazionale dell’Ostetrica è un appuntamento importante che mette al centro il valore sociale e sanitario dell’ostetrica, nonché il ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale. Questa giornata viene celebrata ogni anno il 5 maggio e offre l’opportunità di riflettere sull’importanza del lavoro svolto dalle ostetriche in tutto il mondo. Il Lavoro delle ostetriche, promuovere la salute delle donne e dei neonati e sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni importanti legate alla maternità e alla salute femminile. Come UIL FPL continueremo a farci portavoce per: Implementare i servizi ostetrici, Assunzioni e stabilizzazioni, incremento sul territorio dell’Ostetrica di Comunità, Indennità di specificità Ostetrica e Riconquista dei peculiari ambiti di competenza.

Le competenze dell’Ostetriche e degli Infermieri si basano su conoscenze validate dalla comunità scientifica, e si impegnano a garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Partecipano entrambi ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Continua Varagone , la nostra preoccupazione è il fatto che sia a livello Nazionale che nella nostra Provincia si investa ancora poco sia per un giusto riconoscimento economico che normo giuridico . Inoltre chiediamo pene più certe per chi aggredisce un Sanitario durante il proprio servizio. Ricordo il fatto che su tutto il territorio Nazionale mancano circa 65.000 mila infermieri e di questi la maggior carenze è al Nord, mentre per quanto riguarda le Ostetriche ne mancano circa 8000.

Ci auspichiamo che, chi di competenza nei mesi avvenire intervenga per cambiare rotta, altrimenti il rischio di chiusura di servizi emergenziali che ambulatoriali verranno chiusi per carenza di personale.

Giuseppe Varagone

*

Segretario Generale UIL FPL Sanità Trentino