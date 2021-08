UIL FPL SANITÀ * PRONTO SOCCORSO DI ARCO (TN) * VARAGONE REPLICA AL DIRETTORE FABBRI: « AD APPESANTIRE IL CARICO DI LAVORO È L’AUMENTO DELLA POPOLAZIONE NEL PERIODO ESTIVO »

Giuseppe Varagone Segretario della Uil Fpl Sanità del Trentino replica -dopo aver appreso dalla stampa locale- alle dichiarazioni fatte dal Direttore dell’ospedale di Arco, in merito alle problematiche del pronto Soccorso.

Il sottoscritto ha operato per circa 20 anni come Infermiere presso codesta Unità Operativa. Sia come professionista che come sindacalista ho da sempre fatto presente al Direttore Fabbri le problematiche che ogni anno venivano fuori nel periodo estivo in Pronto Soccorso.

Come Uil abbiamo mandato svariate lettere inerenti alla carenza di personale Medico, Infermieristico ed organizzazioni sindacali. Addirittura il 5 agosto di quest’anno il personale infermieristico ha avuto un incontro da loro richiesto, in merito al carico di lavoro sempre più eccessivo senza che venisse potenziato il personale esistente. In questa riunione era presente anche il Direttore.

Ora leggere che un Direttore di un Ospedale dichiari di non sapere nulla è grave e offensivo verso in primis i cittadini della busa e contemporaneamente anche verso i lavoratori presenti presso l’Unità Operativa in questione.

Ricordo, che ad appesantire il carico di lavoro di questi Professionisti è l’aumento della popolazione nel basso sarca nel periodo estivo, l’impegno in prima linea a fronteggiare l’emergenza coronavirus con posti letto adibiti all’osservazione per i pazienti in attesa di essere ricoverati nei reparti covid e da circa un mese hanno fornito codesta unità operativa di Poct (Point of care test) uno strumento per eseguire durante la notte gli esami ematici di laboratorio in urgenza.

Esami che prima venivano elaborati dal laboratorio analisi dove era presente un Tecnico sanitario di laboratorio, mentre ora questi esami sono a carico del Personale infermieristico in turno.

Giuseppe Varagone

Segretario della Uil Fpl Sanita – Trentino