UIL FPL ENTI LOCALI * SEGRETARI COMUNALI: « SITUAZIONE AL COLLASSO, NECESSARIO ATTIVARE CONCORSI PUBBLICI PER SANARE LA CARENZA IN 60 COMUNI TRENTINI »

12.17 - sabato 21 gennaio 2023

SEGRETARI COMUNALI AL COLLASSO: NECESSARI IMMEDIATI CONCORSI PUBBLICI SULLA FIGURA PER SANARE LA CARENZA IN 60 COMUNI TRENTINI.

La UIL FPL EE.LL. raccoglie il grido d’allarme della categoria dei Segretari Comunali che più volte ha portato ai tavoli d’incontro e sulla stampa, data la situazione della carenza organica sempre più impattante nelle amministrazioni Trentine. Il Segretario Comunale rappresenta la figura tecnica essenziale all’interno di ogni Ente, datore di lavoro e timone legale delle scelte politiche degli amministratori, che per effetto dei passati e futuri pensionamenti rischia di portare il blocco operativo della macchina pubblica.

La mancata attenzione alla reale situazione, sarà l’artefice responsabile del peggioramento sui servizi erogati ai cittadini, ricordando che chi redige e sottoscrive atti a norma di Legge, per rendere eseguibili le decisioni delle Giunte non è il SINDACO ma il SEGRETARIO.

L’atteggiamento rilevato di certi politici, incuranti delle regole, assenti nella formazione sull’organizzazione dell’amministrazione comunale, è il segnale preoccupante che ogni società di diritto dovrebbe osteggiare; consapevole che l’assenza dei Segretari Generali ridurrebbe gli enti del Trentino ad una giungla di norme disapplicate, con ricadute sui cittadini fruitori dei servizi collegati.

Ad oggi abbiamo 1/3 delle sedi scoperte su 192 fra Comuni e Comunità, con l’ultimo corso di formazione abilitante, per la Provincia Autonoma di Trento, che ha garantito solo 20 nuove figure da inserire; ne deriva che l’assenza passata di programmazione del fabbisogno organico è disarmante. Appare indispensabile ed urgente l’uscita, da parte degli enti interessati, di bandi pubblici che possano garantire stabilità lavorativa a chi ha deciso di intraprendere questa importante ed essenziale attività a servizio delle amministrazioni pubbliche.

Richiamiamo con forza l’Assessore Gottardi, assente non giustificato da troppi anni, perché dia un segnale di pronta attivazione, se non per le esigenze dei lavoratori, almeno per la situazione in cui imperversano le amministrazioni pubbliche, tanto care alla Giunta data l’attenzione riservata, ma limitata nel concreto, con trasferte di Comune in Comune che non hanno garantito nessun insegnamento evolutivo, se non nella continuità della campagna elettorale. La UIL FPL EE.LL. ricorda alla Giunta Provinciale che il tempo degli slogan è finito e quello degli esami, ad ottobre, in arrivo, senza possibilità di essere rimandati, oltre che dalle lavoratrici e lavoratori Trentini, anche dai loro datori di lavoro!

La Segreteria Provinciale

UIL FPL Enti Locali

F.to Andrea Bassetti