UIL FPL ENTI LOCALI E SANITÀ – TRENTINO * STRUTTURE SANITARIE E RESIDENZIALI: «UN RICHIAMO ALL’ASSESSORE TONINA, PER UN CONFRONTO URGENTE SUI PROBLEMI»

Trento: “Con l’avvicinarsi della fine di quest’estate, sembra essere arrivato anche il termine del percorso di conoscenza delle realtà assistenziali e sanitarie da parte dell’Assessore Tonina, con esso ci aspettiamo l’inizio di un confronto serrato con le OO.SS., da sempre sollecitato dalla UIL FPL”. Queste le parole dei Segretari Generali Provinciali di UIL FPL EE.LL. Andrea Bassetti e UIL FPL SANITÀ Giuseppe Varagone.

La complessità della situazione lavorativa all’interno delle realtà assistenziali delle RSA e Sanitarie delle strutture in Trentino, sembrano aver garantito un iniziale presa d’attenzione da parte dell’assessorato di riferimento, per toccare con mano la realtà che da anni come UIL FPL evidenziamo, attraverso continui richiami alle parti politiche e tecniche dei settori. Solo attraverso un confronto continuo con le parti sociali si potranno garantire risposte risolutive alle criticità che accusano i professionisti della salute, appartenenti ai vari inquadramenti, da troppi anni.

La scarsa attrattività del settore sanitario e residenziale in tutta Italia non esclude il Trentino e lo stress lavoro correlato del personale oramai ha raggiunto livelli che va ben oltre la normale preoccupazione. Gli eventi riportati sulla stampa, denunciati dalla UIL FPL e certificati dai pronto soccorso, per atti di aggressività verso chi assiste sono ormai all’ordine del giorno, in concomitanza con un organizzazione del lavoro non garante di un adeguato recupero psico fisico, stanno diventando l’ordinario, rendendo invivibile l’attività dei professionisti che operano nelle RSA e Strutture Sanitarie Ospedaliere del Trentino.

E’ ora che la società riconosca il cambiamento dell’utenza inserita nelle RSA; non più l’anziano d’accompagnare nel proprio percorso d’evoluzione di vita, ma un soggetto con pluripatologie ed in particolari psichiatriche. Necessario rendere attrattivo il lavoro nelle RSA ampliando le tutele giuridico-normative in analogia con quanto garantito nel comparto Sanità.

Nelle strutture ospedaliere la situazione è grave anche per il ritardo delle assunzioni di Sanitari ed Oss. Basti pensare che la selezione del personale infermieristico è da poco ultimata e quella degli OSS deve ancore iniziare, a distanza di 9 mesi dall’ultima graduatoria disponibile per poter assumere, creando caos organizzativo nelle Unità Operative dei nosocomi del Trentino nel periodo di maggior bisogno come quello estivo .

La sicurezza di chi opera all’interno della sanità Trentina, come in qualsiasi altro luogo di lavoro, deve essere nella priorità dell’agenda di ogni struttura organizzativa, che non si limiti al semplice “incident reporting” ma piuttosto ad una reale applicazione di strategie applicative che tutelino e dia tranquillità operativa ad ogni singolo professionista.

“Da subito attendiamo una convocazione da parte dell’assessorato per conoscere le prospettive future che la Giunta vorrà garantire ai settori che come UIL FPL Enti Locali e Sanità rappresentiamo, per affrontare concretamente all’interno di tavoli dedicati, i problemi e soluzioni condivise” concludono i Segretari di UIL FPL Bassetti e Varagone.

