UIL FPL EE.LL – TRENTINO * SCUOLE INFANZIA PROVINCIALI: « IL CALDO ESTIVO È VICINO, LA SICUREZZA DEL PERSONALE AUSILIARIO È A RISCHIO »

21.00 - mercoledì 15 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SCUOLE INFANZIA PROVINCIALI – IL CALDO ESTIVO È VICINO. LA SICUREZZA DEL PERSONALE AUSILIARIO È A RISCHIO. DOVE SONO I CONDIZIONATORI ED UMIDIFICATORI, RICHIESTI NEL 2022 DALLA UIL FPL EE.LL AI COMUNI?

La UIL FPL EE.LL. memore delle temperature rilevate lo scorso anno all’interno delle scuole infanzia provinciali del Trentino, a partire già dal mese di aprile/maggio fino alla fine di luglio, con segnalazioni continue di criticità verso le amministrazioni, soprattutto da parte del personale ausiliario e cuoco dei Comuni di Trento e Rovereto; ricorda ai datori di lavoro la competenza di sicurezza imposte dalla Legge.

Ad oggi non vi è certezza per il quantum di risorse destinate alle strutture e modalità di finanzia-mento da parte della Provincia, stando ad un confronto che dovrebbe avvenire all’interno del Consiglio delle Autonomie Locali.

Quanto inserito in delibera Provinciale, ci lascia perplessi e non rappresenta garanzia di risoluzione al problema, da tempo portato dalla UIL FPL EE.LL all’attenzione degli Enti interessati.

Ricordiamo che il benessere del personale, per adeguata temperatura all’interno dell’ambiente lavorativo, ricade sotto la responsabilità dei datori di lavoro, in questo caso i Dirigenti di Servizio che hanno in capo il rapporto giuridico del dipendente assunto nel Comune proprietario della struttura, che per effetto del D.Lgs 81/08, impone valutazione del microclima a salvaguardia del-la salute.

Sollecitiamo le amministrazioni Comunali a farsi dirette interlocutrici con l’Assessorato delle Autonomie Locali, per risposte concrete alla criticità già ampiamente conosciute, considerando, al-lo stato dei fatti il CAL, organo di dubbia capacità rappresentativa, perché quanto denunciato dal personale e dal Sindacato, venga portato in definizione di stanziamento necessario, da parte della Provincia, a garanzia di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, attraverso l’installazione per tempo di sistemi di condizionamento ed umidificazione nelle cucine ed altre zone delle scuole infanzia, a salvaguardia della salute di cuochi ed ausiliari.

La UIL FPL EE.LL., non finirà mai di sottolineare in tutte le sedi, che la sicurezza dei lavoratori è fondamentale e se non garantita, comporta attivazione degli organi di vigilanza con ripercussioni penali sui datori di lavoro ed RSPP, stando le previsioni inserite nel D.Lgs 81/08.

*

Andrea Bassetti

Segreteria Provinciale UIL FPL EE.LL. Trento