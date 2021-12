UIL FP – CONTRATTO PUBBLICO 2019-2021 * TOMASI, « TRATTATIVA RINNOVO, È NECESSARIO CONTINUARE CON IL DIALOGO »

14:29 - 7/12/2021

È’ di oggi la notizia della pubblicazione dell’emendamento alla Legge di Stabilità da parte della Giunta Provinciale, atteso dalla UIL FPL EE.LL. ed in linea con quanto fino ad oggi sollecitato attraverso le interlocuzioni per il concretizzarsi del finanziamento contrattuale 2019-2021 ed aprire il tavolo delle trattative in Apran.

Da mesi ormai lavoriamo con l’amministrazione provinciale e la Giunta per addivenire a necessarie misure d’intervento sui contratti del pubblico impiego, per la riapertura della contrattazione provinciale e la chiusura delle “code contrattuali” del triennio 2016-2018.

Quanto ci viene richiesto dalle lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego è di continuare nella trattativa e nel dialogo con la controparte, per superare le criticità e non lasciare mai intentata alcuna via per il raggiungimento dell’obbiettivo.

Accogliamo quindi positivamente le parole del Presidente Fugatti, in risposta a quanto d’impegno necessario da parte della Giunta Provinciale verso il mondo della pubblica amministrazione Trentina, in prima linea a garanzia di qualità dei servizi ai cittadini.

Indispensabile raggiungere e siglare un Protocollo Politico che fissi gli impegni di risorse economiche all’interno della prossima manovra d’assestamento, a garanzia di stanziamenti necessari per quanto non finalizzato sul triennio contrattuale 2019-2021.

La UIL FPL EE.LL. si dichiara disponibile ad un’immediata convocazione delle parti nell’ottica del raggiungimento dell’obbiettivo.

*

Segretaria Provinciale

UIL FPL EE.LL.

Marcella Tomasi