UGO ROSSI (GRUPPO MISTO PAT) * GRANDI CARNIVORI: « I SINDACI SOLANDRI HANNO RAGIONE A DIRE CHE NON HANNO STRUMENTI GIURIDICI, LA COMPETENZA È DI FUGATTI CHE NON HA UTILIZZATO LA LEGGE 9 DEL 2018 »

18.06 - sabato 26 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ho letto la lettera dei sindaci solandri a Salvini. Condivido tutto tranne un punto. Quando dicono che la competenza deve essere più autonoma dai ministeri.

È già così! Da quasi 5 anni. Da quando la Corte Costituzionale ha validato la Legge 9 del 2018!

E da allora non è stato fatto dalla Provincia nessun atto in applicazione di quella Legge se non dopo la morte di Andrea Papi. I sindaci solandri hanno ragione a dire che non hanno gli strumenti giuridici per intervenire e fanno bene ad informare anche il governo ma questa è la verità. La competenza è del Presidente della Provincia e Fugatti non l’ha utilizzata. Ci ha provato (e malamente) solo dopo il tragico episodio.

*

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo misto)

/

Già Presidente Provincia autonoma Trento