Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

UFFICIO STAMPA VV.F. RIVA DEL GARDA * «MI DISPIACE, MA NON È STATO ALLEGATO ALCUN TESTO DA ANALIZZARE. POTREBBE RIPETERE L’OPERAZIONE CARICANDO IL TESTO CHE DESIDERA MI AIUTI A TITOLARE?»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.03 - sabato 16 agosto 2025

Ore 07.30. Vasta operazione di ricerca e soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Salò per due chiamate di emergenza simultanee al largo di Malcesine VR. Da Riva del Garda partiva in supporto l’imbarcazione Sperone con equipaggio di salvataggio. Le condizioni meteo vedevano forte vento da nord e onde lunghe da un metro e mezzo circa. Condizioni che hanno letteralmente riempito il lago di sportivi di kitesurf, Wingfoil e windsurf rendendo il lago affollatissimo. D’altronde è ferragosto. Il pericolante. Solo uno è stato individuato e recuperato dalla Guardia Costiera. Hanno partecipato le imbarcazioni VVF di Salò e Bardolino.

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.