UDC TN/AA * VERTICE CON FUGATTI: DAL RÌ, “ ORA MASSIMA CONCRETEZZA PER L’ASSETTO DI COALIZIONE, IN VISTA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE “

martedì 4 luglio 2023

Non possiamo non dirci soddisfatti del fatto che oggi, con il mandato dato al Presidente uscente dott. Maurizio Fugatti da parte dei rappresentanti della coalizione che vinse nel 2018, cui si è aggiunto ora un Patt che con la sua presenza ha fisicamente voluto marcare la distanza della tradizione autonomista da una sinistra sempre più centralista, ad incontrare personalmente ed al di fuori delle riunioni formali di coalizione, una delegazione di Fratelli d’Italia dando quel segnale di cortesia e di attenzione all’evoluzione del quadro nazionale ed alla probabile eventualità che quello in parte si riverberi con il voto di fine ottobre anche in Provincia Autonoma di Trento. Come la stessa F.d.I. aveva richiesto come formale precondizione in precedenza.

Il Presidente uscente, forte della riconfermata fiducia di quella coalizione da lui guidata che nel 2018 conseguì il 46,73% dei consensi e con l’ambizione di ritrovare tutti a suo fianco il 22 ottobre nell’ottica di un risultato migliore, ha chiesto un mandato in quel senso.

E lo ha avuto.

Questo passaggio esterno ai percorsi di coalizione, che evidentemente per qualcuno era particolarmente rilevante, ha visto i partecipanti ritrovarsi una volta di più compatti su quel messaggio di perseveranza e continuità nel declinare in modo nuovo l’importanza per della tutela di quell’Autonomia Speciale ferita dalle scelte disgraziate fatte tra il 2003 ed il 2008.

L’augurio ora è della massima concretezza per trovare l’assetto di coalizione più promettente in vista della campagna elettorale che comincia ai primi di settembre.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

