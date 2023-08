UDC – TN/AA * CORRIDOIO BRENNERO: DAL RÌ, « SONO GIUSTO VENTI ANNI CHE LA GIUNTA DELLAI PRETESE DA RFI UN TRACCIATO “URBANO” »

05.56 - venerdì 4 agosto 2023

Son giusto venti anni che la Giunta Dellai pretese da RFI un tracciato “urbano” per il corridoio del Brennero. Su quella pretesa nacque la variante al PRG con il “boulevard” di Bosquet.

Svegliarsi quando le ruspe demoliscono e non volere riconoscere un ruolo politico ai cosiddetti “no TAV” che da anni chiedono di discutere l’opera è un raro esercizio che meritava forse una adeguata preparazione.

Noi su ciò fummo chiarissimi al Festival dell’Economia del maggio 2021 contestando al D G. Viola venuto da Bruxelles ed alla vice ministro Ascani del PD lì presenti, la scelta di utilizzare su quello scempio i fondi del PNRR e ribadendo come i cosiddetti No TAV (presenti all’incontro) avessero diritto di sollevare le proprie istanze.

Nessun comitato ne alcun altro partito trovò però voce e forza per appoggiarci e contestare il DG Viola o la dottoressa Ascani quella volta.

Anche perché il voto delle provinciali in Trentino era distante. Speriamo che la capacità di fare sintesi politica dei tanti bisogni non sia un “attimo ferragostano”. Al di là di chi si sveglia solo al rumore delle ruspe.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige/Südtirol

