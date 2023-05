UDC – TN/AA * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: DAL RÌ, « IN 20 ANNI DI “BLA BLA BLA” LE AREE INTERESSATE DAL NUOVO PERCORSO E L’AREA EX PRADA E SLOI HANNO ATTESO CON PAZIENZA “NUOVA VITA” »

09.30 - domenica 14 maggio 2023

Nel 2003, con motivazioni tutte ancor oggi da valutare, la Provincia Autonoma di Trento chiese ad RFI un tracciato diverso da quello inizialmente proposto.

Con la Giunta di Ugo Rossi la palla passò tutta al Comune di Trento, che mai si discostò dalle scelte del 2003. In 20 anni di “bla, bla, bla” le aree circostanti ed interessate dal nuovo percorso hanno vissuto passaggi di interesse e tutta l’area ex Prada e SLOI hanno atteso con pazienza “nuova vita”.

Il ricorso sulle scelte e gli adempimenti tecnici, bocciato a Roma, sigilla più generalmente un modo di intendere i processi decisionali come meri percorsi amministrativi.

E chi ha promosso quel ricorso scontava esso stesso quel limite.

Quando si avvia un’analisi di fattibilità per un’opera pubblica quelle aree debbono diventare “indisponibili” ed i proprietari ricevere un indennizzo per quel limite finchè dalla fase preliminare si passi, o meno, agli espropri. Tanti di quei percorsi amministrativi, stando l’esistenza di una Corte dei Conti, non potrebbero più durare venti anni.

E tante tasche di fortunati speculatori ne soffrirebbero.

Queste però sono scelte politiche.

Roberto Dal Rí

Commissario straordinario dell’Udc per il TAA

