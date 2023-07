UDC TN-AA * AMMINISTRATIVE TRENTINO: DAL RÌ, “ NON VI È SPAZIO DI MANOVRA PER LISTE DI DISTURBO ESTERNE ALLA COALIZIONE, SI INDEBOLISCONO L’UNA L’ALTRA “

21.30 - sabato 29 luglio 2023

Con la Legge elettorale inventata nel 2003 per la Provincia Autonoma di Trento non vi è alcuno spazio di manovra per liste di disturbo esterne alle coalizioni, che hanno l’unico effetto quello di indebolirsi l’un l’altra.

Alla fine del giro, il 23 ottobre 2023, i distinguo possibile saranno solo quelli interni alla maggioranza.

Chi ha scommesso sul “terzo che metteva d’accordo tutti” semplicemente proiettava delle aspettative individuali e senza alcun fondamento sul piano politico, sbagliando.

Alla fine la maggioranza uscente con l’aggiunta del Patt avrà al suo interno un’offerta politica piuttosto completa ed in grado di riassumere anche la distanza da alcune scelte fatte dalla giunta uscente, pur muovendosi in un’ottica di continuità.

Per questo il quadro oggi è più netto di un mese fa e tra due mesi sarà diverso da oggi.

*

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

#ilcentrodeltrentino