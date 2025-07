12.37 - martedì 15 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dichiarazione ufficiale di Trustpilot in merito all’istruttoria AGCM. Stiamo collaborando pienamente con l’AGCM e non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni mentre l’indagine è in corso”.