“TRENTO FASHION WEEK” * INNOVAZIONE E CREATIVITÀ: «DAL 15 AL 23 NOVEMBRE LA CITTÀ DIVENTA “CAPITALE DELLA MODA”, CON SFILATE E CONCORSI»

TRENTO FASHION WEEK: INNOVAZIONE E CREATIVITÀ

Dal 15 al 23 novembre 2024 Trento diventa “capitale della moda” con sfilate, concorsi e presentazioni con grande attenzione ai giovani talenti del fashion world. Designer emergenti e case di moda trentine offrono il loro nuovo sguardo sul futuro, sulla sostenibilità e sulle contaminazioni nazionali ed internazionali.

La città di Trento si prepara a ospitare la prima edizione della Trento Fashion Week, manifestazione attesa e richiesta da tutti gli appassionati e gli imprenditori del mondo della moda. Dal 15 al 23 novembre 2024, un programma ricco di sfilate, eventi e presentazioni che include il prestigioso concorso The Fashion Award Trento, organizzato in collaborazione con Il Centro moda Canossa, che come ogni anno premia i giovani fashion designer. La Trento Fashion Week celebra la fusione tra tradizione artigianale sartoriale e innovazione stilistica, dando spazio a creativi emergenti e a maestri dell’artigianato che, in armonia con il nostro territorio, sono chiamati ad esibire il meglio della loro arte, contraddistinti dal fil rouge della sostenibilità ambientale e delle tendenze più glamour.

Un evento imperdibile per scoprire i nuovi linguaggi della moda e lasciarsi ispirare da stili sorprendenti e coinvolgenti. La Trento Fashion Week mira a diventare un appuntamento cruciale per chi vuole scoprire i nuovi volti della moda. Tra gli eventi più attesi, le sfilate dei quattro designer selezionati in collaborazione con l’Associazione Artigiani Trentino, sponsor istituzionale delle Trento Fashion week, che chiuderanno la settimana della moda all’evento glamour del sabato sera Vartalent 2024 @nd Fashion Show. In particolare la giovane designer olandese Hieke Kreileman presenterà la sua prima collezione dopo essersi classificata seconda all’edizione 2023 del The Fashion Award Trento. The Fashion Award Trento e Fashion Nest rappresentano un’occasione unica per i giovani designer e brand emergenti che avranno la possibilità di vedere le loro creazioni calcare le passerelle della Trento Fashion Week. Un’opportunità non solo per mettere in mostra il proprio talento, ma anche per entrare in contatto con professionisti del settore e fare networking.

Parola agli organizzatori

La Trento Fashion Week non è solo un evento di moda, ma un laboratorio creativo dove il talento incontra l’innovazione,” afferma Sabrina Greta Tamanini, Fashion Art Director dell’evento. “Il nostro obiettivo è dare spazio ai giovani designer e celebrare l’artigianato trentino, in un contesto che guarda al futuro della moda con attenzione alla sostenibilità.” Marco Consoli, Executive Producer dell’evento, aggiunge: “Siamo entusiasti di offrire una piattaforma così dinamica, con una combinazione di sfilate, formazione, arte e networking. L’apertura a realtà nazionali ed internazionali creerà contaminazione, crescita e un effetto moltiplicatore. Abbiamo creato un calendario che raccogliesse diverse tipologie di eventi per stimolare chiunque a ideare e creare autonomamente il proprio evento da inserire nei calendari delle prossime edizioni “. Eva Lavinia Maffei, curatrice e P.R.: “Perché non lasciarsi incuriosire da una serie di happening unici e pensati per il benessere del nostro territorio? Ci rendiamo sicuramente conto di quanto avere cura di noi stessi e dell’ambiente che ci circonda incida sulla qualità della nostra vita quotidiana. L’ottica ora è di condividere questa visione per sentirla sempre di più una dimensione del nostro territorio, della nostra offerta commerciale, turistica e culturale”.

Magdi Soliman, Direttore della Fotografia, sottolinea: “Le immagini hanno un ruolo cruciale nella comunicazione. Durante la Trento Fashion Week, ci impegniamo a catturare ogni momento per amplificare il nostro messaggio. Ogni scatto racconta una storia e contribuisce a creare una narrazione indelebile nel tempo”. Chiude infine Yousef Soliman, Direttore Marketing: “Questo evento non solo arricchisce lo scenario della moda locale, ma contribuisce anche a creare sinergie significative tra le aziende e le nuove generazioni di creativi. Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà che hanno creduto in questo progetto sin dall’inizio e lo hanno sostenuto con entusiasmo”.

Come partecipare

La partecipazione agli eventi è generalmente aperta al pubblico, alcuni fino ad esaurimento posti ed altri prevedono la registrazione obbligatoria sul sito ufficiale della Trento Fashion Week. Per maggiori informazioni sugli accrediti stampa e per prenotare il proprio posto agli eventi, si prega di visitare il sito www.trentofashionweek.it.