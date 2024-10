“TRENTO ENERGIA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE” * AMBIENTE E TERRITORIO: “NASCE “TECER”, L’ASSOCIAZIONE PER PRIVATI – AZIENDE – ENTI CHE GENERANO E CONDIVIDONO ENERGIA»

06.14 - mercoledì 16 ottobre 2024

CHI SIAMO? ̀

“TRENTO ENERGIA Comunità Energetica Rinnovabile”, in sigla TECER, è un’Associazione non commerciale senza fini di lucro che intende svolgere il ruolo di Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

La TECER è stata costituita il 27 marzo 2024 per volontà di alcuni cittadini, Enti di volontariato ed Enti pubblici, con l’intento di riunire e coinvolgere imprese e privati per supportare gli scopi di una CER.

COSA È UNA “COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE”?

Una CER è formata da un gruppo di persone, aziende o Enti che si uniscono per generare, consumare e condividere energia prodotta da fonti rinnovabili. Lo Stato, Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riconoscerà alla CER un importo proporzionale alla quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e condivisa fra i suoi associati. Periodicamente, la CER ridistribuirà ai soci una parte consistente di questi importi.

CHI PUÒ PARTECIPARE AD UNA CER?

• Cittadini/ famiglie ossia utenti finali domestici intestatari di un punto di prelievo (POD vale a dire un contatore),

• Enti territoriali e Autorità locali

• Piccole e medie imprese.

CHE RUOLO PUÒ RICOPRIRE IL SOCIO DI UNA CER? Il socio può essere:

• CONSUMATORE

• PROSUMER, produttore ore e consumatore di energia rinnovabile o“pulita”con impianto di produzione messo in funzione dopo marzo 2024

• PRODUTTORE, proprietario di un impianto di produzione messo in funzione dopo marzo 2024

• AMICO, senza contatore intestato (POD) o non residente nel Comune di Trento o che rinuncia alla condivisione dell’energia.

Ogni socio potrà votare ed essere votato in Assemblea, organo sovrano dell’Associazione.

QUALI IMPIANTI DI PRODUZIONE POSSONO ALIMENTARE L’ENERGIA CONDIVISA DI UNA CER?

Qualsiasi impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile può alimentare la produzione di energia elettrica all’interno di una CER, come il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico o altro ancora.

QUALI SONO I VANTAGGI E I BENEFICI NEL PARTECIPARE AD UNA CER?

1. BENEFICI AMBIENTALI

L’impatto ambientale dato dalle CER è molto positivo in quanto l’energia ottenuta da fonti rinnovabili contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e di altri gas serra conseguente al consumo di energia fossile non rinnovabile come petrolio e gas e quindi contribuisce ad attenuare il cambiamento climatico. Inoltre le CER aumentano l’efficienza e l’autonomia energetica di un territorio.

2. VANTAGGI ECONOMICI.

a) I soci PRODUTTORI o PROSUMER di TECER avranno ben SETTE VANTAGGI, che si sommano: • condizioni molto favorevoli sui cos- di acquisto e installazione degli impianti

• un ritorno fiscale del 50% delle spese sostenute per un impianto fotovoltaico

• accesso a linee di credito vantaggiose per all’energia rinnovabile che a>enuano il peso dell’inves-mento

• il risparmio immediato in bolle>a per l’autoconsumo dell’energia prodo>a e non acquistata

• un importo di circa 0.12 euro dal GSE per ogni KW immesso in rete

• un importo proporzionale all’energia condivisa con altri soci da parte di TECER

• convenzioni economiche par-colari con alcune aziende del territorio dedicate ai soci.

b) I soci CONSUMATORI riceveranno da TECER un importo proporzionale all’energia u-lizzata e prodo>a da altri soci, senza alcuna spesa o inves-mento.

3. BENEFICI SOCIALI

TECER destinerà a scopi sociali il 40% delle somme ricevute dal GSE per l’energia condivisa fra i soci. Qualche esempio? Pagamento di bollette di chi è in difficoltà economiche, la costruzione di un parco giochi, la manutenzione di sentieristica o di un edificio di interesse storico o altro ancora.

Inoltre le CER:

– creano coesione sociale tra i vari componenti l’Associazione e fra le altre

– stimolano la crescita di nuove figure professionali (ad esempio la startup trentina AlpinVision, nostra consulente, premiata da pochi giorni a Firenze al “Festival Nazionale dell’Economia Civile” per l’impegno nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile basato sulle Comunità energetiche con una piattaforma digitale innovativa).

– favoriscono lo sviluppo di nuove affinità lavorative

– nel tempo miglioreranno la qualità della vita della collettvità.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E ALTRE INFO

COMITATO DIRETTIVO:

Presidente: dott. Sergio Costa

Vice Presidente: dott. Azelio De Santa

Consigliere: p.c. Marco Conotter – Presidente Pro Loco Monte Bondone

SOCI FONDATORI:

oltre ai componenti il Comitato Direttivo, ne fanno parte: Alex Benetti, Presidente della Circoscrizione Bondone Alberto Barbieri imprenditore turistico del Monte Bondone.

Inoltre, nelle ultime settimane sono state raccolte 15 manifestazioni di interesse.

OBIETTIVI E PROGETTI FUTURI

1. Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

2. Acquisizione di nuovi soci ed in particolare di soci attivi con

• incontri pubblici presso le Circoscrizioni (in collaborazione con Alpinvision)

• divulgazione sui social media

3. Acquisizione di impianti di produzione, in particolare ricerca di aziende interessate ad installare un impianto fotovoltaico o altro

4. Acquisizione di software dedicato alla gestione di una CER

5. Sviluppo del sito web con possibilità di iscrizione on line

6. Convenzioni vantaggiose riservate ai soci con installatori e altri fornitori di beni e servizi

7. Ricerca delle condizioni migliori per ottenere finanziamenti o incentivi per la costruzione di impianti che producano energia pulita

8. Partecipare a bandi pubblici o priva- in linea con i nostri obiettivi per acquisire vantaggi economici a favore della nostra associazione.

PER POTER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI

TECER HA BISOGNO DI AVERE IL NUMERO PIÙ ELEVATO POSSIBILE DI SOCI, SIA CHE PRODUCANO ENERGIA, SIA CHE LA UTILIZZINO.

TECER È UNA ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO

IL NOSTRO MOTTO È

“DARE SENZA PERDERE E PRENDERE SENZA TOGLIERE”

* TECER – ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE E SENZA FINI DI LUCRO CF 96122580226 | LOC. VASON 70 – 38123 TRENTO | INFO@TECER.IT | TRENTOENERGIA@PEC.TECER.IT