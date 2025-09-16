“TRENTO DOC” * CHAMPAGNE SPARKLING WINE WORLD CHAMPIONSHIPS 2025: «LE BOLLICINE TRENTINE DI MONTAGNA SPUMANTE ITALIANO PIÙ PREMIATO, 97 LE MEDAGLIE»

11.42 - martedì 16 settembre 2025

Trentodoc si conferma lo spumante italiano più premiato: 97 medaglie al CSWWC 2025. All’interno del prestigioso concorso mondiale dedicato agli sparkling wine, Trentodoc si distingue con 35 ori e 62 argenti: un primato senza precedenti che rafforza il suo ruolo di ambasciatore delle bollicine italiane nel mondo.

Anche quest’anno Trentodoc ottiene un importante riconoscimento a livello internazionale: al Champagne & Sparkling Wine World Championships 2025 (CSWWC), prestigioso concorso mondiale fondato e diretto da Tom Stevenson, ha conquistato complessivamente 97 medaglie, di cui 35 ori e 62 argenti, confermandosi lo spumante metodo classico più premiato in Italia.

“Questo traguardo straordinario testimonia la posizione di Trentodoc tra le eccellenze, in una competizione che coinvolge le più importanti categorie e realtà spumantistiche del mondo. Il successo raggiunto, conferma anche quest’anno il percorso di crescita intrapreso e il valore qualitativo delle nostre bollicine di montagna, così profondamente legate al territorio, così come l’impegno di ogni singola casa spumantistica associata all’Istituto. È un onore per noi essere premiati da Tom Stevenson, che ringrazio, insieme al suo team di degustatori” commenta Stefano Fambri, Presidente dell’Istituto Trento Doc.

Tom Stevenson, ritiene che “con un numero record di 35 medaglie d’oro e 62 d’argento, Trentodoc ha dimostrato, ancora una volta, quanto è speciale il suo terroir”. Continua: “I vigneti Trentodoc si trovano in un ambiente dove si crea un equilibrio particolare che permette di ottenere una qualità straordinaria per i vini spumanti. Un gruppo di appena 69 produttori, 69 case spumantistiche eccezionalmente appassionate, impegnate in una vera e propria missione: creare i migliori vini possibili, che si tratti di piccole cantine arroccate sui fianchi della valle o di una delle migliori cooperative di spumante al mondo o dell’unico produttore otto volte vincitore del titolo di Sparkling Wine Producer of the Year.”

Trentodoc è il primo spumante metodo classico ad aver ottenuto la Denominazione di Origine Controllata in Italia, unico ad essere prodotto all’ombra delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. La combinazione tra altitudine, clima alpino e competenze tecniche dà vita a vini capaci di distinguersi per eleganza e riconoscibilità. La montagna rappresenta per Trentodoc una cifra distintiva: è lei che influenza il clima e la vita delle vigne, anche nelle zone con altitudini più basse, provocando grandi escursioni termiche fra giorno e notte, indispensabili per permettere alle uve di raggiungere l’ottimale grado di maturità per la produzione di metodo classico.