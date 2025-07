TRENTINO – VAL DI SOLE / DIMARO * RITIRO CALCIO NAPOLI: “ DE BRUYNE, “HO ACCETTATO QUESTA SFIDA SIN DAL PRIMO MOMENTO / LA PASSIONE DI QUESTO POPOLO VERSO LA SQUADRA È INCREDIBILE”

18.30 - sabato 19 luglio 2025

La sua aura è evidente sin dal suo ingresso nel teatro comunale di Dimaro, non solo per ciò che fa in campo ma anche per il suo spessore. Kevin De Bruyne è uno dei colpi più importanti dell’era De Laurentiis e, nel sodalizio che lega il Napoli alla Val di Sole da quindici anni, oogi si è scritta una pagina di storia.

È una scelta di cuore nata sin dai primi contatti con il direttore sportivo Manna ritratto a fine conferenza con l’ex Manchester City e la maglia del Napoli numero 11: “Il Napoli è campione d’Italia, ha mostrato tutte le sue qualità.

Cambia molto rispetto all’Inghilterra, ma anche questo mi rende molto entusiasta. Ho voglia e qualità per essere competitivo a questo livello. Cambia il clima rispetto all’Inghilterra e voglio dimostrare di poter giocare al più alto livello.

Quando Manna è venuto a mostrarmi il progetto sono rimasto entusiasta, credo che Napoli sia stata la miglior scelta per me”.

Come ha sottolineato anche Conte, De Bruyne ha ancora voglia di dimostrare il suo talento: “Napoli è stata la scelta migliore per me. Qui è tutto diverso, c’è il sole, ma io sono un calciatore e voglio essere competitivo e performante, devo ancora dimostrare ciò di cui sono capace”.

Potrà giocare ancora in Champions League e farlo con il Napoli lo emoziona: “È tra le competizioni più belle al mondo, non vedo l’ora di giocarci con questa maglia, speriamo di fare un bel percorso”. Conte è la sua guida, ha iniziato da poco a lavorare con l’allenatore del Napoli ma Kevin si è già fatto un’idea: “È un buon segno che un tecnico di questo calibro sia rimasto a Napoli, credo di poter imparare tanto sotto la sua guida”.

È stato a Napoli anche prima dell’accordo con la società del presidente De Laurentiis e dopo questi primi contatti De Bruyne è pronto ad immergersi nello spirito della città: “L’amore, l’entusiasmo, la passione che questo popolo ha verso la squadra è incredibile. A volte è un po’ tanto, ma si tratta di affetto, alla base c’è l’amore e finché c’è amore va bene”. Lo stesso che lo lega con Michele Lacroix sposata proprio sulla costiera sorrentina, presente l’amico Ciro Mertens.

Uno strumento per connettere al meglio con i tifosi è la lingua, De Bruyne vuole istudiare l’italiano: “Conosco poche parole, ma riesco a capire qualcosa e ho intenzione di prendere lezioni di italiano insieme a mia moglie, perché credo sia importante imparare la lingua del posto. Quando sarò pronto farò anche interviste in italiano, ma datemi tempo”.

Il Napoli se lo coccola e intanto i tifosi iniziano a godersi le sue giocate in Val di Sole. E dopo Ciro e Mc Fratm ora aspettano “’O principe”. Già il nome circola tra i tifosi.

E per dare il senso di quanto Kevin De Bruyne rappresenti nel mondo del calcio basta un dato: alla conferenza stampa nel Teatro di Dimaro Folgarida era presente persino l’Associated press, la più grande agenzia di stampa al mondo