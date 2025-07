TRENTINO – VAL DI SOLE / DIMARO * RITIRO CALCIO NAPOLI: “ CORSA PALLONE E TATTICA IL MENÙ IN CAMPO DI ANTONIO CONTE / CORI PER LUKAKU E IL NUOVO BEUKEMA”

13.48 - domenica 20 luglio 2025

Corsa, pallone, tattica: la domenica di Antonio Conte propone in campo un menù vario per la gioia delle migliaia di tifosi che, anche oggi, hanno esaurito in pochissimi minuti le tribune.

Anche oggi si registra il sold out, con l’imponente servizio di sicurezza e le forze dell’ordine a filtrare in maniera perfetta le operazioni d’accesso alle tre strutture riservate al pubblico, compresa la nuova curva “Meledrio”, (900 posti) allestita in tempo record proprio per far fronte all’imponente richiesta.

In campo il tecnico partenopeo e il suo numeroso e collaudato staff iniziano con la tattica, approfondendo i movimenti di entrambe le fasi di gioco, con un’attenzione specifica alla proposta offensiva, tra il lavoro di sponda del centravanti, gli inserimenti dei centrocampisti “a rimorchio”, il supporto alla costruzione degli esterni bassi entrando “dentro” al campo, come tanto piace a Mister Conte, che a questa squadra vuole cucire addosso un “vestito” su misura.

Sono giorni d’addestramento, gli esercizi con il pallone sono tanti per sperimentare diversi modi di sviluppare l’azione puntando anche sul lavoro degli esterni offensivi.

L’applausometro della tribuna cresce per gli assist di Noa Lang, i gol di Anguissa, Lucca e Politano.

Si rivede a bordo campo anche Buongiorno che si sta dedicando al recupero dall’infortunio e, tra tre settimane, tornerà a lavorare in gruppo, così come Gilmour che invece ha lavorato in palestra per recuperare dal problema muscolare che attualmente lo costringe a svolgere una preparazione differenziata.

Amma fatica ma cchiù assaje, ha dichiarato Antonio Conte e, infatti, in ogni allenamento c’è il lavoro fisico, deciso incremento. Ieri mattina la seduta in campo ha avuto una lunghezza di due partite (180 minuti) oggi ci sì è avvicinati. Oltre al tempo trascorso in palestra.

Passano i giorni e, dunque, sempre secondo un “credo” ben preciso, con il lavoro atletico che viene svolto nell’ultima parte della seduta, aumentano anche i “carichi”.

La seduta si è chiusa con vari giri di campo a ritmo decisamente sostenuto: tra i più acclamati Romelu Lukaku, che sta sfoggiando già una condizione fisica invidiabile.

Spicca l’entusiasmo del nuovo acquisto Beukema coinvolto sia ieri pomeriggio che oggi subito in tutti gli aspetti del lavoro: tattico, tecnico e fisico. Lui, appena arrivato dal Bologna, è già stato accolto a braccia aperte dal popolo azzurro.

Insomma, l’aria di Dimaro Folgarida fa bene anche per questo: in due giorni anche un nuovo arrivo è già “figlio di Napoli”