TRENTINO – VAL DI SOLE – DIMARO/FOLGARIDA * CALCIO NAPOLI – RITIRO ESTIVO: «DOMANI IN CAMPO I CAMPIONI D’ITALIA, A DISPOSIZIONE DI CONTE»

17.25 - martedì 15 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un ritiro da big, da campioni d’Italia con la rosa ampia e di qualità a disposizione di Conte sin dalle prime battute del ritiro a Dimaro. Stavolta i tifosi azzurri potranno subito abbracciare tutti i propri beniamini: da Mc Tominay e tutti i protagonisti del quarto scudetto alla stella De Bruyne che oggi era a Castel Volturno con i suoi nuovi compagni.

L’ex Manchester City giovedì sarà allo Sport Hotel Rosatti e sicuramente infiammerà l’entusiasmo dei tifosi azzurri. L’arrivo della comitiva è previsto per pranzo. Poi nel pomeriggio il primo allenamento allo stadio Comunale dove salirà in vetrina tutta la squadra guidata da Antonio Conte.

Il Mister ha già programmato due allenamenti quotidiani (mattina e pomeriggio) con le uniche eccezioni di martedì 20 e sabato 26 quanto sono previste le due amichevoli con Arezzo e Catanzaro. Ma in entrambi i casi ci sarà l’allenamento mattutino.

Lavoro intenso sin da subito per la squadra azzurra che quest’anno non esordirà contro i dilettanti locali dell’Anaune Val di Non ma con la ben più attrezzata squadra dell’Arezzo, società del girone B del campionato di serie C, in ritiro sino al 26 luglio a Storo. Nella scorsa stagione si è fermata soltanto ai play-off contro la Vis Pesaro. Le ambizioni sono importanti anche per la prossima stagione e misureranno le prime fatiche della preparazione contro un avversario di livello internazionale. Una gioia per il presidente Guglielmo Manzo, imprenditore nel settore della commercializzazione di energia e gas di origini napoletane e grande tifoso dei colori azzurri.

Anche Conte è legato all’Arezzo dove ha iniziato la sua avventura da allenatore in serie B nella stagione 2006-07 dove ha fatto il salto mentale dal ruolo di calciatore a quello di tecnico. Il direttore sportivo Aniello Cutolo è un talento cresciuto tra i vicoli di Napoli, nel vivaio azzurro ed ha difeso l’appartenenza alla sua terra anche quando indossava la maglia del Padova. L’allenatore dell’Arezzo è Cristian Bucchi, centravanti del Napoli nella stagione 2006-07, quella in cui gli azzurri tornarono in serie A sei anni dopo l’ultima retrocessione. E poi c’è Jacopo Dezi, centrocampista classe 1992, che ha vissuto i ritiri di Dimaro-Folgarida da calciatore del Napoli.

Curiosità nella curiosità i toscani alloggiano all’Hotel Castel Lodron che ospitò i ritiri del Napoli con la presenza di Diego Armando Maradona.

Un po’ di Napoli c’è anche nelle fila del Catanzaro (in ritiro nella vicina Spiazzo) che vede nel ruolo di direttore sportivo Ciro Polito, che vanta una carriera da portiere iniziata da scugnizzo nel suo quartiere, l’Arenaccia e poi a Bari prima di trasferirsi al Catanzaro.

Sarà un appuntamento interessante per il Napoli contro la squadra del bomber e capitano Pietro Iemmello e dell’allenatore Alberto Aquilani, legato ad Antonio Conte dai tempi della Nazionale. L’ex centrocampista della Roma ha terminato la sua avventura con la maglia dell’Italia nel 2014, proprio quando Conte era il commissario tecnico.

Il 26 luglio si ritroveranno sulle panchine di Napoli e Catanzaro, in una gara di preparazione alla prossima stagione. Napoli e Catanzaro hanno in comune il Sassuolo come avversario: la squadra di Aquilani la incontrerà il 15 agosto in Coppa Italia, otto giorni toccherà ai ragazzi di Conte, invece, debuttare in campionato al Mapei Stadium di Reggio Emilia.