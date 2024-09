TRENTINO – RIVA DEL GARDA * AMBIENTE: “AL VIA LA ‘SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ, DAL 16 AL 22 SETTEMBRE”

13.31 - sabato 14 settembre 2024

Per il secondo anno il Comune di Riva del Garda con la società pubblica Altogarda parcheggi e mobilità aderisce alla Settimana europea della mobilità. Un modo per guardare oltre sulla mobilità, ponendosi obiettivi ambiziosi in tema di qualità della vita, sicurezza e attenzione all’ambiente in un’ottica di sostenibilità. La Settimana europea della mobilità è una iniziativa annuale della Commissione europea per la mobilità urbana si svolge dal 16 al 22 settembre di ogni anno. A Riva del Garda un programma di otto eventi in sette giorni pensato per coinvolgere il più possibile la cittadinanza, sensibilizzandola sui temi emergenti legati alla mobilità sostenibile.

Tra i temi, navigazione sostenibile e turismo elettrico, le ultime frontiere della politica della sosta, l’approccio green alla mobilità tradizionale. Ma anche cinema, la partecipazione alla Bike to Work e uno spettacolo dell’imitatore e trasformista Luciano Maci. Ancora, la vendita delle biciclette recuperate dalle forze dell’ordine e riparate dalla cooperativa Garda 2015 e, in chiusura, domenica, una speciale giornata senz’auto.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta nella mattina di sabato 14 settembre in municipio, presenti il sindaco Cristina Santi, l’assessore Luca Grazioli e per Apm l’amministratore unico Marco Torboli.

Hanno detto.

Il sindaco Cristina Santi

La nostra adesione alla Settimana europea della mobilità è iniziata l’anno scorso e ha dato risultati molto positivi, d’altronde una riflessione sulla mobilità è doverosa, specie per un territorio come il nostro ad alta intensità di traffico. Occorre cambiare le modalità con cui ci spostiamo e per questo occorre cambiare il modo di pensare, per questo dobbiamo sensibilizzare la cittadinanza, sia per il turismo sia per la vita normale quotidiana. Va anche detto che il nostro territorio è già pronto, la rete di ciclopedonali e il sistema di trasporto pubblico, in particolare Bus and Go, consentono già ora di cambiare. Ma dobbiamo andare avanti, migliorare, esplorare nuovi sistemi di mobilità più adatti a un territorio come il nostro. Noi ci crediamo e di iniziative ne abbiamo in cantiere numerose.

L’amministratore unico di Apm Marco Torboli

Vorrei segnalare, tra gli altri, alcuni appuntamenti più centrati sul tema dell’innovazione. Martedì a Palazzo Martini con Vaielettrico si parlerà di navigazione sostenibile e di turismo elettrico. Parteciperanno anche Navigarda, sull’esperienza della motonave ibrida, anche per capire se davvero la mobilità via lago possa essere una strada possibile; Fraglia della Vela con la Federazione della vela, in merito a diversi progetti di grande interesse; e Ags, che a sua volta ha messo in campo e sta mettendo in campo progetti estremamente interessanti. Segnalo a questo appuntamento la presenza dell’assessore provinciale Failoni.

Poi, giovedì, un confronto molto interessante sulla politica della sosta con Amat, l’Agenzia mobilità ambiente e territorio del Comune di Milano, oggi la città più avanzata d’Italia. È vero che la nostra realtà è diversa, ma è anche vero che la grande presenza turistica è causa per noi di alcuni problemi confrontabili con quelli di una metropoli.

Segnalo infine l’appuntamento di sabato, un incontro con Confindustria sul mondo della mobility manager e con l’A22 sull’approccio green alla mobilità tradizionale, in particolare il green corridor, per spostare le merci su ferro e in generale abbassare l’impatto dell’autostrada del Brennero.

Un’idea già per il prossimo futuro, appena conclusa questa edizione, è allargare l’esperienza della Settimana della mobilità e proporla ai Comuni confinanti, in modo che sia tutto il territorio che riflette su questi temi alla ricerca di nuove strade.

L’assessore Luca Grazioli

La Settimana della mobilità è un’opportunità importante in cui crediamo e che vogliamo sfruttare per coinvolgere la cittadinanza, per questo oltre agli eventi del programma abbiamo organizzato un sondaggio con cui tutti possono, in modo molto semplice, esprimere opinioni, esperienze, preferenze e attese riguardo al tema generale della mobilità, con particolare riferimento a quella alternativa e sostenibile. Per facilitare al massimo la partecipazione, anziché un sondaggio strutturato abbiamo scelto di lasciare ai partecipanti la più ampia libertà, esprimendo semplicemente per email quanto ritenuto importante e di interesse generale. A solo titolo di esempio, suggeriamo alcuni temi quali le modalità di trasporto preferite, l’interesse per un eventuale passaggio a mezzi alternativi, le principali difficoltà che si incontrano nell’utilizzare mezzi di trasporto sostenibili, l’interesse per gli eventi della Settimana della mobilità e più in generale in tema di mobilità sostenibile, suggerimenti e idee. Si partecipa fino a a lunedì 30 settembre scrivendo per email all’indirizzo sondaggio.mobilita@comune.rivadelgarda.tn.it.

Oltre alla Settimana della mobilità, che ci consente di approfondire concretamente temi di cui sentiamo parlare sempre più spesso, vorrei ricordare alcune iniziative già messe in campo fin dall’inizio di questa consiliatura: Bus and Go, realizzato con Arco e Nago-Torbole, esempio di innovazione nel trasporto pubblico che ha avuto un successo; l’integrazione costante di nuove postazioni di ricarica sia per le bici sia per i veicoli elettrici; il parco macchine del Comune, che per la gran parte abbiamo rinnovato, adottando anche numerosi veicoli elettrici. E tra poco arriverà la ciclopolitana, una rete di percorsi ciclabili seguendo direttrici contraddistinte da colori diversi che collegheranno le zone del nostro territorio, nella quale abbiamo già coinvolto, per una continuità del servizio, il Comune di Arco. E infine una novità: in primavera lanceremo un bonus biciclette elettriche e cargo bike, un contributo di 600 e 1000 euro per incentivarne l’acquisto e l’utilizzo, per un impegno di spesa di 200 mila euro.

Il programma

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ

Riva del Garda, dal 16 al 22 settembre

LUNEDÌ 16

All day, viale San Francesco: vendita delle bici recuperate dalle forze dell’ordine, in collaborazione con la cooperativa sociale Garda 2015.

MARTEDÌ 17

Ore 17, Palazzo Martini: incontro “A Riva del Garda si naviga sostenibile” con workshop “Il nuovo che avanza, il turismo elettrico”

MERCOLEDÌ 18

Ore 19, piazzale della Mimosa: cinema itinerante dell’associazione “Ciclocinema”

Ore 21, piazzale della Mimosa: spettacolo dell’imitatore e trasformista Luciano Maci. Sarà presente uno stand di “Remoove” azienda per la mobilità inclusiva

GIOVEDÌ 19

Ore 11: Palazzo Martini, incontro “La politica della sosta” con l’ing. Frigerio di Agenzia Mobilità Ambiente Territorio (Amat) di Milano

VENERDÌ 20

All day: tutti al lavoro in bici per la giornata nazionale del Bike to Work

SABATO 21

Ore 11, Palazzo Martini: incontro “Mobility Manager” in collaborazione con Confindustria, dott. Savagno, e A22 per il “Green Corridor”

DOMENICA 22

All day: parcheggio ai giardini di Porta Orientale: “Giornata senz’auto” riservato a pedoni e ciclisti.