TRENTINO MUSIC ARENA * “TRENTINO LOVE FEST – CHARITY EVENT”: “OGGI LA GIORNATA DI DEVA – FABRIZIO MORO – IL TRE”

20.59 - venerdì 12 luglio 2024

Seconda giornata per il “Trentino Love Fest – Charity Event”, il Festival in programma fino a domani alla Trentino Music Arena. Dopo l’iniziativa a sostegno degli alluvionati dell’Emilia Romagna dello scorso anno, quest’anno Trento, capitale europea del Volontariato, trasforma la musica in un gesto di amore con un’iniziativa di “solidarietà diffusa”. Parte del ricavato andrà a sostenere le attività e l’impegno di chi opera nel Terzo Settore trentino.

Tre giorni di pura energia e divertimento, dove ogni nota sta risuonando per sostenere la solidarietà e il volontariato.

Ieri sul palco hanno fatto saltare e cantare una platea di giovani e giovanissimi: Peripezie, Centomilacarie, Mecna, Ariete. Oggi ad infiammare la platea: Deva, Fabrizio Moro, Il Tre. Un mix musicale che ha messo d’accordo più generazioni.

Intensa la scaletta di Fabrizio Moro che ha intrattenuto il pubblico per circa due ore di concerto tra bis – “Senza di te” e “Pace” – e brani anche in acustico come “Il senso di ogni cosa” e “Sono solo parole”. Un lungo viaggio tra le emozioni con “Il sole”, “Figli di nessuno”, “Non mi avete fatto niente”, “Pensa”, “Portami via”, Ho bisogno di credere”, “L’eternità”, “Alessandra sarà sempre più bella”, “Maledetta estate” e tante altre.

Si conferma il successo dei contest con partecipanti provenienti da tutta Italia e di ogni età. Gli artisti selezionati dall’European Voice & Sound”, dall’ “International Voice & Baby Talent Festival” e dal “TMA CONTEST- Sali Sul Palco della Trentino Music Arena”, hanno aperto e intervallato i cantanti clou della serata. Tanta emozione, tanta voglia di esprimere sogni, talento, capacità, aspirazioni sono gli ingredienti di un festival che sta valorizzando opportunità e professionalità. L’ “European Voice & Sound” e l’“International Voice & Baby Talent Festival”, a cura di Nove Eventi, si rivolgono, rispettivamente, a cantanti e musicisti provenienti da tutta Italia dai 14 anni, e dai 3 e ai 14 anni. Il “TMA CONTEST- Sali Sul Palco della Trentino Music Arena”, a cura del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, ha lo scopo di far emergere artisti e talenti locali

In giuria oggi: Sandra Matuella, vice presidente Centro Servizi Culturali Santa Chiara; Giancarlo Prandelli, producer e cantante; Andrea Belfiori, cantautore e scouter.

Al contest trentino “TMA CONTEST – Sali Sul Palco della Trentino Music Arena”, partecipano: Gabriel Campolongo – “Gabbrielll”, di Riva Del Garda con “La Prima Volta”; Michele Tasin “Fuggitivi”, di Trento con “Fear For Losing You”; Alexander Frizzera “Libellule”, di Trento con “Bicicletta”; Samuele Brandoni “Sem91”, di Pergine Valsugana, con “Prova Ancora”; Nicolò Carpita “Carpa”, di Rovereto, con “Liberami Da Me”; Giacomo Longato “Faultier”, di Trento con “Vestito Blu”.

Il “Trentino Love Fest | Charity Event” è animato anche dalla presenza di stand delle associazioni di volontariato trentine e dagli stand delle studentesse e degli studenti dell’Istituto di Formazione Professionale “Sandro Pertini” di Trento e del Centro Formazione Professionale Opera Armida Barelli di Rovereto, che possono esprimere la propria competenza scolastica e professionalità formativa attraverso iniziative come: “angolo make up”, “angolo body painting”, “angolo hair&color”.

Gli studenti e le studentesse hanno la possibilità di utilizzare le tecniche del bodypainting attraverso l’utilizzo di strass, glitter e colori; possono esplorare lo stile con originali acconciature come trecce, code e spray colorati; possono giocare con i diversi look make up attraverso glitter e brillantini. Modelle e modelli d’eccezione sono i partecipanti ai concerti della TMA che così hanno un’opportunità in più di divertimento. Il pubblico può fare un’offerta libera che sarà poi devoluta in beneficenza. L’iniziativa vede il coinvolgimento dell’Assessorato all’istruzione e alla cultura PAT e il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento.

Domani il Festival si chiuderà con: Kelly Joyce, Santi Francesi, Margherita Vicario.