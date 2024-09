TRENTINO MUSIC ARENA TMA * FESTA FINE ESTATE – ARENA S. VINCENZO: «ANIMAZIONE PER BIMBI / IL CONCERTO DEI “THE KOLORS“ (8/9)»

17.41 - giovedì 5 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Trentino Music Arena saluta l’estate 2024 con una grande festa domenica 8 settembre. L’Arena di San Vincenzo aprirà i cancelli a partire dalle ore 15.30 e sarà un crescendo di divertimento, giochi, musica, animazione a misura di famiglia con il FESTIVAL RAGAZZI IN FESTA, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

ANIMAZIONE PER BIMBI E FAMIGLIE CON LO SHOW DI RAI YO YO

Ad aprire il pomeriggio dalle 16.00 lo Show di Rai Yo Yo con Oreste e Benedetta, Bumbi Show, il Mago Delle Bolle Giganti, Laura e Andrea, Oreste e il Mago Tornadò. BUMBI LIVE SHOW è uno dei programmi più visti dal pubblico di RAI YOYO dal 2017, e anche sul palco della TMA porterà i più piccoli ad immergersi in un mondo fantastico: quello del Contastorie Oreste Castagna e del dolcissimo Bumbi, l’amico dei bimbi. Lo spettacolo di Bumbi Live Show, organizzato da Inscenando Eventi su Misura, darà l’occasione ai più piccoli e alle loro famiglie di incontrare Oreste Castagna e il personaggio di Bumbi coinvolgendo i bambini in un intreccio di gioco libero, narrazione e musica pensati espressamente per loro.

LE GRAN FINALI DEI CONTEST TMA

A seguire, dopo un’estate di esibizioni e selezioni ai precedenti Festival TMA – “Trentino Spettacolo e Musica”, “Trentino Love Fest” e “Drip Fest” – ci saranno le super finalissime dei CONTEST “EUROPEAN VOICE & SOUND” e “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL”, organizzati da Nove Eventi.

Sul palco si esibiranno anche i cantanti e le band del TMA CONTEST, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, dedicato agli artisti e ai talenti locali. Questa terza e ultima selezione di settembre vedrà sul palco quattro artisti: LIL SANAX di Besenello; PKR di Rovereto; HERR di Molveno; COOL RULES di Merano.

IL CONCERTO DEI THE KOLORS

Alle 21.30 gran finale con la musica e le canzoni dei THE KOLORS che arrivano alla TMA con il loro tour “THE KOLORS EUROPEAN TOUR 2024/25”, prodotto da ColorSound. In scaletta non mancheranno le loro ultime grandi hit “Karma”, “Un Ragazzo Una Ragazza “Italodisco” (tra i brani più shazammati del mondo nel 2023 e con oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube). Appassionati di rock e musica elettronica, i THE KOLORS (all’anagrafe Antonio Stash Fiordispino alla voce e chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso) hanno fatto centro anche per questa estate 2024 che li ha visti protagonisti con la hit “Karma” (Warner Music Italy), ispirata dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, che svela un’altra sfumatura della loro palette.

“Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago. Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare…suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante! – ha detto Stash a proposito della genesi di un brano con alcuni elementi pieni di energia come i suoi 169 bpm – Questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura ‘felice’”.

E proprio quei bpm portano con sé quella spensieratezza e i ricordi tipici dell’estate, che ci fa vivere alcune delle esperienze più belle della nostra vita: Dove sei ora? è la domanda che esplode nel ritornello di “Karma” e che ci si pone alla fine di un’estate fatta di sogni, in cui abbiamo accarezzato quello che pensavamo essere l’amore di una vita, ma che abbiamo scoperto essere, in realtà, una bellissima avventura. Dopo l’enorme successo della scorsa estate con “Italodisco” e quello di “Un Ragazzo Una Ragazza”, presentato al Festival di Sanremo 2024, i The Kolors sono pronti a raccontare l’estate italiana anche a TRENTO, alla Trentino Music Arena.

INFO BIGLIETTI

Il giorno del festival RAGAZZI IN FESTA i biglietti si potranno acquistare direttamente in biglietteria della TMA a partire dalle ore….

Biglietti acquistabili on line su

https://www.vivaticket.com/it/tour/ragazzi-in-festa/3764

Prezzi agevolati per le famiglie. Tariffa speciale 5 euro, valida con l’acquisto minimo di due biglietti. Valida solo se il minore è under 10. I bambini 0-3 anni entrano gratis. Per chiedere omaggio inviare una mail a biglietteria@centrosantachiara.it.

COME ARRIVARE ALLA TRENTINO MUSIC ARENA

Parcheggio Gratuito – Via di S. Vincenzo Trento

Autobus N 8 Fermata “Le Caverne”