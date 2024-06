TRENTINO MUSIC ARENA * SECONDA GIORNATA: “POMERIGGIO DI TALENT E MASTERCLASS CON ‘EUROPEAN VOICE E SOUND’, DOMANI ANCORA TALENT ED I CONCERTI DINERISSIMA SERPE – PAPA V – SILENT BOB – TONY BOY”

21.33 - mercoledì 12 giugno 2024

The show must go on. Nonostante la pioggia battente abbia sferzato la seconda giornata della Trentino Music Arena di Trento, l’energia e la voglia di divertisti non sono mancati.

Alle 18.00 sono iniziati i casting di “EUROPEAN VOICE & SOUND” a cura di Nove Eventi. Nella giuria del talent-festival il manager discografico Roberto Desiderati e il cantante, compositore, autore e produttore discografico Giancarlo Prandelli. “Il Festival EUROPEAN VOICE & SOUND – ha spiegato Desiderati – è rivolto a cantanti e musicisti dai 14 anni in su e si suddivide in due categorie: Best Vocal Performance (BVP) e Best Instrumental Performance (BIP). L’obiettivo del festival è formare nuovi talenti, introdurli nel mondo della musica permettendo loro di emergere attraverso l’assegnazione di premi che riconoscano i meriti personali e artistici”.

Cosi Prandelli: “Il talent-festival può valorizzare sia le capacità vocali che quelle strumentali dei partecipanti, ma attenzione, fare musica e diventare cantanti non significa prendere le basi su youtube e cantarci sopra, non significa copiare cantanti già famosi o dire 5 parolacce in 5 secondi. Serve studiare, serve impegnarsi, serve il talento, serve avere una personalità, uno stile che si va a costruire con il tempo e con professionisti che ti accompagnamo nel percorso. Serve avere un linguaggio comprensibile poi si capirà sul palco chi farà strada”.

Prandelli si è poi esibito sul palco con la cantante Dəva di cui è produttore discografico. Il cielo verso le 20.00 non sapeva più cosa piovere, ma chiamata a gran voce dai fan ANNA è salita sul palco.

Per Anna in scaletta le canzoni più famose come: Vieni dalla Beddie, Gasolina, Coockies’N Cream, Bando, Every Day, Vetri Neri. E poi la nuova hit 30 gradi; la canzone duetto con Lazza, BBE; Advice con Mambo Losco. Non sono mancate Vodka,Bikini, Drippin, Be, Energy, Anelli, Tonight, Fashion, Petit fou fou, Why you mad. Anna è stata definita da Guè “la rapper donna più forte in Italia”.

Domani, ultima giornata per la TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA, continueranno i casting di “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL”. Sul palco arriveranno NERISSIMA SERPE, PAPA V, TONY BOY, SILENT BOB E SICK BUDD.