TRENTINO MARKETING * STAGIONE INVERNALE: «WEEKEND SANT’AMBROGIO, SI SCIA NELLA SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (DA PINZOLO A FOLGARIDA MARILLEVA)»

16.46 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da oggi si scia nell’intera skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta da Pinzolo a Folgarida Marilleva. Alle località già aperte dai precedenti fine settimana in quello entrante si aggiungono il Monte Bondone, la Paganella, Peio, l’Altopiano di Brentonico, i comprensori trentini del Dolomiti Superski, con Fiemme, San Martino di Castrozza – Passo Rolle e tutte le skiarea della Val di Fassa, dove sarà percorribile anche lo skitour del Sellaronda. E non mancano le novità.

Decolla la stagione dello sci in Trentino. Dopo gli ultimi due weekend di novembre con Madonna di Campiglio che si è assicurata l’anteprima dell’apertura delle piste nella zona del Grostè, e seguita a distanza di una settimana da Passo Tonale, Alpe Cimbra, Fiemme Obereggen, Alpe Lusia Passo San Pellegrino, Passo Rolle e Passo Brocòn, in quello in arrivo e che apre le festività dell’Avvento si annunciano ulteriori aperture nelle skiarea trentine. Un fine settimana che di fatto vedrà l’apertura di piste e impianti in tutte le principali skiarea del Trentino, dalla val di Sole alle Dolomiti.

Gli sciatori dunque troveranno da domani e per l’intero weekend impianti e piste in funzione anche sul Monte Bondone, in Paganella, a Peio, sull’Altopiano di Brentonico, a San Martino di Castrozza e in tutte le skiarea della Val di Fassa, di Belvedere Col Rodella, Catinaccio e Buffaure Ciampac. Aperti anche gli skitour Sellaronda e Panorama.

Da oggi si scia anche in tutta la skiarea del carosello Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta, quindi, oltre a Madonna di Campiglio dove aprono anche le zone di Pradalago e 5 Laghi, a Folgarida Marilleva e a Pinzolo sul Dos Sabiòn. Apertura che comprende i collegamenti tra le tre aree con ben il 66% degli impianti in funzione.

Le novità nelle skiarea

San Martino di Castrozza – Passo Rolle. In zona Ces entra in servizio la nuova cabinovia Valcigolera con gondole da 10 posti in sostituzione della precedente seggiovia a 2 posti.

Val di Fassa. Nella skiarea di Buffaure – Pozza di Fassa interventi migliorativi sulle pendenze della pista “Panorama”

Nella skiarea Belvedere Col Rodella la Sitc Canazei ha realizzato un nuovo bacino di circa 120.000mc. Occupa una superficie di circa 21.000mq e grazie ad esso si potrà innevare la maggior parte dell’area sciistica del Belvedere e del Col Rodella in 120 ore.

Pinzolo. Sul Doss del Sabion si completa il rinnovamento della cabinovia Prà rodont – Doss del Sabion, con la realizzazione degli ascensori per il “collegamento” tra l’impianto che sale da Pinzolo e la nuova cabinovia per il totale sbarrieramento dell’impianto sia presso la stazione a monte che la stazione a valle. In vetta al Doss Sabion sarà realizzato un belvedere con punto didattico in collaborazione con il Parco Naturale Adamello – Brenta. Nel rinnovato rifugio Doss del Sabion gli sciatori troveranno nuovo lounge bar che si aggiunge al già apprezzatissimo ristorante Attic e alla proposta gourmet in quota.

Madonna di Campiglio. La SkiArea Madonna di Campiglio è stata premiata tra le 10 destinazioni sciistiche al mondo e come la miglior d’Italia per il secondo anno consecutivo dal portale internazionale skiresort.info. Non solo, la pista Spinale Direttissima è stata riconosciuta come la migliore pista nera al mondo.Tra le novità della prossima stagione la sistemazione e l’allargamento della Pista Pradalago Facile.

Folgarida Marilleva Nuova seggiovia esaposto Malga Panciana – Ometto, che va a sostituire la vecchia biposto ad attacco fisso Val Panciana – Ometto. Ulteriore novità è la nuova struttura in località Malghet Aut in zona Folgarida, che prevede nuovi spazi per la ristorazione, spazi commerciali (deposito e noleggio) e di servizio oltre a una beauty area. In particolare, il nuovo ristorante dispone di un ampio volume vetrato, con vista sulle Dolomiti di Brenta. Ospita il bar e il ristorante e, all’esterno, è presente una grande terrazza panoramica, parzialmente coperta. Nel soppalco, sarà ricavata una saletta ristorante gourmet con un’area cucina dedicata.

Paganella. Allargamento della Pista Olimpionica 2 che permetterà di ospitare nuovamente gare internazionali, e allargamento della pista Cacciatori 2 per agevolare la discesa verso Pian Dosson.

In arrivo il free ski day!

Che siate principianti o sciatori evoluti, sabato 14 dicembre è una data da segnare in agenda: è il Free Ski Day e in questa giornata i maestri delle Scuole di sci del Trentino aderenti si mettono a disposizione degli sciatori di ogni livello, dai principianti ai più evoluti, per lezioni collettive gratuite di 2 ore a bambini dai 4 anni in su e agli adulti nelle discipline dello sci alpino, snowboard e sci nordico. Anche attrezzature e skipass saranno gratuiti per la durata della lezione. Chi prenota un week end per partecipare al Free Ski Day avrà uno skipass di due giorni al prezzo del giornaliero. Per partecipare basta contattare una delle Scuole di sci del Trentino su www.trentinosci.it/it/scuole