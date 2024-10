TRENTINO MARKETING * RIMINI – TTG TRAVEL EXPERIENCE: «OSCAR DEL TURISMO, PER IL SECONDO ANNO ABBIAMO RICEVUTO IL PREMIO PER LA SOSTENIBILITÀ»

18.34 - mercoledì 9 ottobre 2024

Il nostro territorio si è inoltre classificato al terzo posto nella graduatoria dedicata alle destinazioni con la migliore reputazione. L’ambito Dolomiti Paganella ha riconfermato il secondo posto del 2023 nella classifica delle destinazioni con la migliore offerta enogastronomica.

Giornata di premiazioni al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in corso di svolgimento da oggi a Rimini. Nel pomeriggio, infatti, sono stati assegnati i Premi Italia Destinazione Digitale, veri e propri Oscar del turismo promossi da The data Appeal Company – Gruppo Almawave. Creato nel 2016, il premio è giunto alla sua nona edizione ed è rivolto alle Regioni e alle destinazioni turistiche che hanno ottenuto le migliori performance online, distinguendosi agli occhi dei turisti per la percezione generale della loro offerta, con particolare attenzione alla qualità dell’ospitalità, dei servizi e dell’esperienza complessiva.

Nove i premi assegnati e tra questi il Premio Destination Sustainability Index è andato per il secondo anno consecutivo al Trentino, che ha conseguito anche il terzo posto nella graduatoria del Premio Destinazione con la migliore reputazione online dietro Veneto – risultato vincitore – e Basilicata.

Il riconoscimento per il Trentino è stato ritirato da Giulia Dalla Palma, responsabile area ATA&Destination development di Trentino Marketing e Paolo Maccagnan del team Data Intelligence di Trentino Marketing.

Il bel risultato del Trentino è stato completato dal secondo posto – e anche in questo caso si tratta di una riconferma – dell’ambito Dolomiti Paganella nella classifica del Premio Destinazione con la migliore offerta enogastronomica dietro la siciliana Ragusa

“Siamo onorati, afferma Maurizio Rossini Amministratore Delegato di Trentino Marketing, di vedere riconfermato un riconoscimento che premia l’impegno di tutto il nostro territorio. La sostenibilità nel turismo costituisce un presupposto, un principio guida del presente e un vincolo per impostare i modelli del futuro sviluppo nel rispetto delle risorse naturali del Trentino e in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Una sfida che il territorio sta raccogliendo condividendo l’idea che si tratta una grande opportunità per trasformare il Trentino con l’obiettivo di renderlo sempre più distintivo, autentico, equilibrato e duraturo”.

La graduatoria si basa su milioni di contenuti pubblicati online, riguardanti migliaia di punti di interesse sparsi su tutto il territorio italiano. In particolare, sono state esaminate 32 milioni di “tracce digitali”, permettendo il monitoraggio di 797 mila punti di interesse turistico, storico e culturale, insieme a strutture ricettive, affitti brevi, locali e ristoranti. Il periodo di riferimento preso in considerazione va dall’1 settembre 2023 al 31 agosto 2024.

Le classifiche per ogni premio sono generate a partire dai dati, dai commenti e dalle recensioni raccolti online e analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza Artificiale di The Data Appeal Company, utilizzando gli indici proprietari dell’azienda.

Grazie a queste analisi dettagliate, gli organizzatori sono in grado di restituire una visione completa della percezione turistica in Italia, offrendo al contempo una lettura originale del turismo nel Belpaese, basata sulle impressioni dirette dei visitatori.

La cerimonia di consegna dei Premi Italia Destinazione Digitale è stata preceduta dalla presentazione esclusiva del Report “Tutti i dati d’Italia 2024”, indagine che ha l’obiettivo di misurare lo stato dell’arte dell’offerta turistica italiana, così come è stata vissuta e raccontata dagli utenti online tra il 2023 e il 2024.